水情吃緊 空軍今晨出動C130運輸機人工增雨
2017-03-06 09:33
空軍派出C130運輸機升空人工增雨。（國防部提供）
〔記者羅添斌／台北報導〕因應近期水情吃緊，本島部分地區已實施節（限）水措施；空軍司令部依據氣象預報，於今天上午0600時派遣屏東基地C-130H型機2架次，至桃園、新竹上空實施人工增雨作業，期能有效增加降雨，舒緩枯水現象。
空軍司令部強調，由於近年氣候變遷，水資源彌足珍貴，未來將持續實施人員訓練與裝備檢整，並配合經濟部水利署規劃執行空中人工增雨作業。
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