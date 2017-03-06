水情吃緊 空軍今晨出動C130運輸機人工增雨

空軍派出C130運輸機升空人工增雨。（國防部提供）

2017-03-06 09:33

〔記者羅添斌／台北報導〕因應近期水情吃緊，本島部分地區已實施節（限）水措施；空軍司令部依據氣象預報，於今天上午0600時派遣屏東基地C-130H型機2架次，至桃園、新竹上空實施人工增雨作業，期能有效增加降雨，舒緩枯水現象。

空軍司令部強調，由於近年氣候變遷，水資源彌足珍貴，未來將持續實施人員訓練與裝備檢整，並配合經濟部水利署規劃執行空中人工增雨作業。