海巡20艦卻僅編制17艘員額 「有艦無缺」傷士氣

海巡署現有20艘巡防艦，但組織條例的編制卻僅有17艘，導致部分艦上主管職務僅得占相當或較低職務的非主管職缺。（資料照，記者張忠義攝）

2017-03-05 19:41

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署現有20艘巡防艦，但組織條例的編制卻僅有17艘，導致部分艦上主管職務僅得占相當或較低職務的非主管職缺，以工作指派方式擔負主管職責，人員職責繁重但依法不得支領主管職務加給，嚴重影響工作士氣。

海巡署官員今天指出，為解決「有艦無缺」的問題，行政院日前已通過海巡署洋巡總局、岸巡總局組織條例修正草案，立法院司法及法制委員會並排定在明天審議，希望一舉解決這個問題。

海巡署指出，海岸巡防署海洋巡防總局納編當時內政部警政署水上警察局、財政部關稅總局海務組及緝私艦艇等單位而成立，成立初期接受財政部關稅總局移撥巡防艦8艘，並依當時移撥巡防艦數目，於條例規定配置4艘至8艘巡防艦所需人力編制員額，又因應海域情勢及增建巡防艦用人需要，97年將巡防艦配置員額編制修正為13艘至17艘，增置巡防艦職務編制員額。

海巡署在組織條例修正草案中表示，鑒於近年來我國與鄰近國家重疊專屬經濟海域爭議迭起，須執行公海漁業巡護任務，為有效提升海域執法效能，業經行政院核定「強化海巡編裝發展方案」，新造大型巡防艦、巡護船及巡防艇，以充實海域執法能量，考量該方案中新造巡防艦部分均已竣工交船，巡防艦總數增加至20艘。

相關官員說，海巡署巡防艦現有20艘，依據組織例卻僅有17艘的編制，出現兩者有所落差的尷尬狀況，更因為「有艦無缺」，導致艦長、輪機長、大副編制員額與現況不符，部分艦上主管職務僅得占相當或較低職務的非主管職缺，以工作指派方式擔負主管職責，相關人員職責繁重，卻依法不得支領主管職務加給，嚴重影響工作士氣。

為解決「有艦無缺」的怪異現象，海巡署在修正草案中表示，配合未來巡防艦數量增加及完備巡防艦人員職務歷練，修正草案中增列艦長、輪機長、大副、艦艇駕駛員、艦艇機師等艦上職務編制員額，並減列技術生編制員額。