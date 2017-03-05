| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

獨盟東京紀念二二八 謝長廷：沒真相就沒和解

2017-03-05  19:14

〔駐日特派員張茂森／東京五日報導〕台灣獨立建國聯盟日本本部今天在東京舉行紀念二二八事件演講會，我國駐日代表謝長廷在致詞中說，為讓二二八事件的犧牲者得到真正的安慰，就必須找出真相，因為「沒有真相就沒有和解」。

謝長廷指出，二二八事件事過七十年，到現在都沒有找出真相，也無法追究責任，「沒有真相就沒有真正的和解」，在找到真相之前，不管幾百年，我們都必須繼續追究，然後向全世界公開，這樣才能阻止同樣的事件再發生。

獨盟日本本部委員長王明理指出，只有一個金正男在馬來西亞國際機場光天之下遭到暗殺，北韓的殘酷行徑立即引起全球注目和公憤，而二二八事件的犧牲者是金正男事件的二、三萬倍，怎麼能夠讓犧牲者遭輕易忘記，在真相出來與找到元凶追究責任之前，這個發生在台灣的悲慘事件永遠無法被忘記。

獨盟日本本部今天是邀請研究台灣近代史的日本早稻田大學研究生葉亭葶以「追求台灣人的自治和二二八事件」為題，對大約四百位台僑與日本人士解說事件的本質，獨盟日本本部中央委員林建良也以「蔡英文政權下的台灣」為題演講，他指出，馬英九前總統八年來「留下一大推大便」，讓蔡英文清理，希望台灣本土政權的支持者再給小英一時間。

廣告
  • 台灣駐日代表謝長廷今天在日本紀念二二八事件演講會中致詞表示，二二八事件沒有真相就沒有和解。（駐日特派員張茂森攝）

    台灣駐日代表謝長廷今天在日本紀念二二八事件演講會中致詞表示，二二八事件沒有真相就沒有和解。（駐日特派員張茂森攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二二八事件 台灣獨立建國聯盟 謝長廷
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：獨盟東京紀念二二八 謝長廷：沒真相就沒和解


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.