獨盟東京紀念二二八 謝長廷：沒真相就沒和解

2017-03-05 19:14

〔駐日特派員張茂森／東京五日報導〕台灣獨立建國聯盟日本本部今天在東京舉行紀念二二八事件演講會，我國駐日代表謝長廷在致詞中說，為讓二二八事件的犧牲者得到真正的安慰，就必須找出真相，因為「沒有真相就沒有和解」。

謝長廷指出，二二八事件事過七十年，到現在都沒有找出真相，也無法追究責任，「沒有真相就沒有真正的和解」，在找到真相之前，不管幾百年，我們都必須繼續追究，然後向全世界公開，這樣才能阻止同樣的事件再發生。

獨盟日本本部委員長王明理指出，只有一個金正男在馬來西亞國際機場光天之下遭到暗殺，北韓的殘酷行徑立即引起全球注目和公憤，而二二八事件的犧牲者是金正男事件的二、三萬倍，怎麼能夠讓犧牲者遭輕易忘記，在真相出來與找到元凶追究責任之前，這個發生在台灣的悲慘事件永遠無法被忘記。

獨盟日本本部今天是邀請研究台灣近代史的日本早稻田大學研究生葉亭葶以「追求台灣人的自治和二二八事件」為題，對大約四百位台僑與日本人士解說事件的本質，獨盟日本本部中央委員林建良也以「蔡英文政權下的台灣」為題演講，他指出，馬英九前總統八年來「留下一大推大便」，讓蔡英文清理，希望台灣本土政權的支持者再給小英一時間。