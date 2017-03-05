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看板被畫成「楊婆婆」 劉世芳：沒那麼老啦

2017-03-05  18:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委劉世芳在高雄市區的形象看板，其中一面在公車候車亭，今被發現遭不明人士塗鴉成「楊婆婆」﹗劉世芳得知後輕鬆以對，私下笑說「我應該沒像塗鴉的那樣老啦」。

幕僚事後轉述，劉世芳認為只是惡作劇塗鴉，大家輕鬆看待就好，只是後續要清理的工作人員比較辛苦，對他們很不好意思﹔劉世芳也沒打算報警，不過轄區警方已注意此情況。

有意競逐下屆高雄市長黨內初選的立委劉世芳，曾是高雄市長陳菊最倚賴副手（副市長），也是世運在高雄成功舉辦的靈魂人物。

為提升形象與知名度，劉世芳陣營過年前即在市區多個重要道路、路口架設大型看板，農曆年前後再鎖定公車車廂與公車候車亭，主打正派、承擔。

位於新興區的一面看板，今傳出遭不明人士以黑筆塗鴉，引起過往人車注意，還有等車民眾形容有點像「楊婆婆」。

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  • 立委劉世芳形象看板被惡作劇塗鴉，劉世芳輕鬆以對。（民眾提供）

    立委劉世芳形象看板被惡作劇塗鴉，劉世芳輕鬆以對。（民眾提供）

  • 劉世芳設在新興區公車亭形象看板被塗鴉。（民眾提供）

    劉世芳設在新興區公車亭形象看板被塗鴉。（民眾提供）

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