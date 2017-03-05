外交部證實 台人涉販毒遭印尼警擊斃
2017-03-05 17:40
〔記者呂伊萱／台北報導〕2名台灣人本月1日涉嫌在印尼販毒，被印尼警察循線查獲，其中一人因拒捕而遭槍擊，後送醫不治，另一人則被警方拘留。外交部今天傍晚證實此案，並呼籲國人切勿抱持僥倖在海外從事不法。
外交部表示，我駐印尼代表處已於第一時間掌握相關訊息，並回報確認有高姓國人遭擊斃，另有劉姓國人遭逮捕。
外交部並說，印尼檢調單位已向我方表示，依照偵查不公開原則，仍須尊重印尼刑事調查之偵辦程序；因此待調查工作告一段落，印尼政府將循正式管道，發函通知我國駐印尼代表處調查結果。外交部也表示，將續關注與掌握涉案國人動態及本案後續發展。
外交部並再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態赴海外從事包括運毒在內之不法行為，以免自毀前程。
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