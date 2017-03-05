新北市長前哨戰 吳秉叡爭取新住民支持

2017-03-05 17:26

〔記者李雅雯／新北報導〕立法委員吳秉叡有意挑戰2018年新北市長選舉，近日以「新北重開機」概念監督、質疑數項市政議題，也為其爭取曝光。吳秉叡今天下午2點多到新北市百合協會副會長工作室和新住民共進下午茶，趁著38婦女節前夕，獻花表心意，也表達其對新住民相關權益議題的關切。

吳秉叡表示，其在第8屆立委任期間促成新北市百合協會，用意在照顧新住民，秉持「在家靠父母，出外靠朋友」的理念，讓他們感受台灣社會的溫暖。

新北市百合協會成立邁入第5年，現有會員人數約300多人，協會連結而成的朋友網絡，讓新住民可在相互扶持中獲得力量，用關懷與協助彌補、縮減適應台灣生活的時間，也為新住民第二代建立愈加友善的社會。