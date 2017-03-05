長安西路建商偷拆 都發局罰承造、監造9萬元
2017-03-05 16:37
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長安西路177巷一處都市更新案，建商前天趁不同意戶張先生出門協調時偷拆，導致4樓住戶房屋傾斜倒塌。都發局昨天召開記者會表示，實施者欣偉傑建設未取得具體共識就擅自拆除造成公共安全及人民財產疏失，依《建築法》89條開罰建商及監造人各9萬元。都發局長林洲民今天表示，明天上午9點將進行都更審議會專案會議，邀集不同意戶、實施者釐清爭議。
林洲民表示，建商雖通過都更計畫，且已領得拆照，但尚未與所有不同意戶協調完畢就逕自拆除造成人民生命財產安全，違反《建築法》規定，將對承造建商及監造人各開罰9萬元。而他也提到，建商也依未按照《都更條例》18條向市府申請協助協調。
林洲民補充，因為該房屋已經嚴重傾斜，不能再按照《都更條例》18條規定，開2次私下協調會、2次公開協調會再開專案會議；因此都發局取得欣偉傑、張先生及半數都更會委員同意，明天上午就會舉辦都更會專案會議，釐清雙方爭議及訴求。
媒體詢問，專案會議有多大效力，都更處長方定安表示，因為該案的事業、權變計畫前年就核定，不會因為房子拆或不拆而改變價值；但他們開會就是要了解張先生的陳情意見以及訴求。
媒體追問，過去柯市府已經有發生3次建商取得拆照，未與居民完成協調就拆除，未來該如何保證不再發生？林洲民稱自己不敢做保證，但他樂觀地說，「我覺得會變更好。」
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