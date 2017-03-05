大潭電廠環評案遭藍智庫質疑 環保署澄清
〔記者陳炳宏／台北報導〕國民黨智庫「國家政策研究基金會（國政基金會）」今天針對大潭電廠環差審查案審查過程與結果提出質疑，表示「環保署殺環境」，環保署對此澄清表示，該案環評審查過程，就過渡時期提前供電期間氮氧化物（NOx）排放濃度提升之質疑，在符合原環評總量、濃度亦低於法規標準，及兼顧既有老舊電廠或水泥爐窯排放濃度情形下，環評委員會仍以空污減量為目標，確認氮氧化物每年減量2,401噸（調降幅度達49.5%），使整體空氣品質得以獲致改善，才通過審查。
針對國政基金會所指，大潭電廠案與核能發電與否關係；以及駁回雲林台塑化汽電共生廠訴願等案，環保署表示，均與大潭電廠案無直接關聯。
環保署指出，台電公司「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書」於103年即審查通過，預計增建3至8部總裝置容量288萬瓩±10%之燃氣複循環發電機組，氮氧化物排放總量2,741噸／年。經濟部也在105年12月5日轉送該案「環境影響差異分析報告（燃氣單循環緊急發電計畫）」至環保署審查。
環保署重申，大潭電廠環差審查案，係符合環保署環評審查程序，就該案過渡時期氮氧化物（NOx）排放濃度提升之質疑，雖符合原環評年排放總量，且濃度仍低於現行空污排放標準、既有老舊電廠或水泥爐窯排放濃度之情形下，環評委員會基於環評預防減輕精神，限縮影響期間為 2.5 年，且確認既有大潭電廠氮氧化物調降幅度達 49.5%，使當地整體空氣品質得以逐步獲得改善效果，才通過本案審查。
環保署強調，倘屬環評個案審查過程必須面對或履行之議題或程序，環保署均將堅持把關，如遲未開發之「觀塘工業港」案，該署即多次表示並協調經濟部落實應履行之「環境現況差異分析及對策檢討報告」送審程序，以切實評估因應可能遭遇之藻礁議題；至於「駁回雲林台塑化汽電共生廠訴願」案，與環評審查並無相關，屬不同法令程序，無須過度聯想。
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標題：大潭電廠環評案遭藍智庫質疑 環保署澄清
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