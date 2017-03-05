參觀蘭展 柯文哲爭取2020世界蘭展
2017-03-05 15:48
台北市長柯文哲今率市政團隊參觀台灣國際蘭展，所到之處，民眾爭睹、競相合影，柯Ｐ表示，將極力爭取2020世界蘭展。（記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕台北市長柯文哲今率市政團隊參觀台灣國際蘭展，所到之處，民眾爭睹、競相合影，柯P表示，將極力爭取2020世界蘭展。
柯P夫婦下午抵達蘭展會場時，現場民眾爭相走告，有些想爭睹柯P夫婦，有些想合影，還有廠商爭邀柯P夫婦參觀，兩人還臨時受邀參觀農特產專區、試吃農特產品，為台南新農人打氣。
柯P表示，沒有想到蘭花有如此多樣性，蠻驚訝的，且蘭花目前佔台灣產值100億元，是很重要的經濟農作物，台北市政府將會努力爭取2020世界蘭展，透過台北市將台灣蘭花推向全世界，後續將與蘭協聯繫。
南市農業局長許漢卿表示，柯市長獲得的資訊可能有誤，目前世界蘭展確定在台灣舉辦，但尚未決定在哪個縣市，傳台中也有意爭取，台南已極力爭取留在台南舉辦。
台北市長柯文哲今率市政團隊參觀台灣國際蘭展，柯Ｐ表示，將極力爭取2020世界蘭展。（記者王涵平攝）
台北市長柯文哲今率市政團隊參觀台灣國際蘭展，所到之處，民眾爭睹、競相合影。（記者王涵平攝）
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