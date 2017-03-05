顛覆刻版印象 竹市議員林盈徹服務處開幕

林盈徹（後排右三）指出，希望自己的服務處不只是個辦公室，也是一個親子友善的環境，因此設計構想皆是由兒童出發，讓爸媽帶著小朋友來到這裡，也能感到放鬆愉快。（記者王駿杰攝）

2017-03-05 15:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市香山區議員林盈徹的服務處今在中華路六段160號開幕，市長林智堅、立委柯建銘、議長謝文進也到場致意。這次開幕沒有傳統剪綵，取而代之的是兒童劇演出、溫馨親子活動，還有懷舊的鐵金剛公仔，入口還有吸引眾人目光的「招牌樹牆」，林盈徹說，他要將服務處打造成親子園地，讓小朋友的歡笑聲迴盪在香山。

今天開幕以兒童劇團表演與親子活動取代傳統剪綵，吸引許多爸媽帶著小朋友前來同樂，服務處設計也別有巧思，入口處一面大大的手繪裝飾牆超級吸睛，牆上樹幹部分以原木拼貼，這面別具特色的「樹牆」，儼然是服務處的招牌裝飾。

林盈徹表示，這面招牌樹牆的設計理念為「在樹下閱讀」，結合「知識、成長與守護」三個核心概念，閱讀是知識的來源，孩子吸收知識而成長，如同大樹吸收自然的養分，也期望孩子如大樹一般成長茁壯。自孕育我們的土地而生，而樹既代表在地，又代表守護，而父母就像孩子的大樹一樣，為幼苗遮風避雨，一代循環一代。

除樹牆外，一櫃搶眼的懷舊的鐵金剛公仔，也吸引許多五、六年級民眾的目光。林盈徹說，他從以前就對組裝模型、收集公仔很有興趣，服務處的許多家具與公仔也是自己DIY組裝。

林盈徹指出，希望自己的服務處不只是個辦公室，也是一個親子友善的環境，因此設計構想皆是由兒童出發，讓爸媽帶著小朋友來到這裡，也能感到放鬆愉快。