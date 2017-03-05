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吸取南部票源？ 洪秀柱找吳育仁當競選總幹事

2017-03-05  14:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選情激烈，6名參選者皆不敢大意，鞏固樁腳勤跑基層。而比起其他5名參選者全力拚選舉，國民黨主席洪秀柱肩負黨務分身乏術，媒體報導，洪秀柱找來前立委吳育仁擔任競選總幹事一職，除沿用青壯年黨員政策外，更有藉此吸取南部票源的意味。

根據蘋果日報報導，現年46歲的吳育仁現為中正大學勞工關係學系教授，過去曾擔任第八屆國民黨不分區立委，去年參選第九屆嘉義市立法委員時，以2.5萬票差距敗給民進黨立委李俊俋。積極提倡國民黨年輕化的吳育仁過去曾建議讓年輕人擔當地方黨部副主委青年主委等職務，讓他們可以參與黨務運作，提高黨內能見度。

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  • 據傳洪秀助找來前立委吳育仁（如圖）擔綱總幹事一職。（資料照）

    據傳洪秀助找來前立委吳育仁（如圖）擔綱總幹事一職。（資料照）

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