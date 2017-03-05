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寶山農會選舉激烈 2軍對陣步步為營

新竹縣寶山鄉農會今天早上改選理監事和縣農會代表，過程峰迴路轉，所幸一切平和。（記者黃美珠攝）

2017-03-05  14:24

［記者黃美珠／寶山報導］新竹縣寶山鄉農會是全縣唯一改選出現競爭局面的農會。今天早上該農會舉行理、監事以及縣農會代表選舉，隨後召開會員代表大會，整個過程從選舉時的臨時主席產生，到選舉投、開票過程，對陣的2軍莫不都步步為營。

期間先出現監票人蔡武結的選票沾染印泥事件，接著監事最高票前3人造成過半監事連任於法不符、以及理事席次和縣代表席次都必須抽籤的波折。

所幸最後都平和逐一解決，爭取連任的現任績優總幹事李筱華，和挑戰也登記候聘的農會職員陳信良雙方支持者今天各有勝負，以致本月14日的理事長、總幹事之爭，外界預期仍將有另1場龍爭虎鬥。

針對今天的選舉，新竹縣竹東警分局絲毫不敢大意，除了由偵查隊隊長朱義政率隊在場全程蒐證，竹東警分局也調集寶山鄉內3個派出所警力在場維安。

寶山鄉農會職員們在執行選務的過程全部繃緊神經，果然一詢問是否有人要推選選務主席，李、陳各自的支持者立刻舉手推派會員代表余榮木、鍾華朋擔任，最後雙方猜拳由鍾華朋出線。

隨後雙方也各推派監票人林進財、蔡武結監票，並由2人率先領票且投票。但是蔡武結領票後進入圈票區後不久卻持票退出，質疑選票上出現紅色印泥的油污且公開展示自清。

現場選務人員強調點票時並未出現，後來當場檢視確認是蔡武結自身手指沾染印泥所致，蔡武結因此抱怨圈票使用的印泥墨水過剩所害，經認定仍是有效票後才結束爭議，但隨後開票過程中人人以此為戒，開票點票時特別拿面紙「淨」手。

投票結束，理、監事票先後開出。15名理事候選人中，有古仁樺等8人都拿到13票順利當選，剩下分屬陳、李人馬的彭俊宏、范明德都拿12票，必須抽籤決定第9席誰屬。2人依序先抽抽籤順序，再抽是否當選。彭俊宏抽中優先，接著再一馬當先抽中「當選」，當場陳派人馬立刻鼓掌或振臂叫好。

至於應選3席的監事部分，被視為李派的黃清治爭取連任且一舉拿到9票，是6名候選人最高。接著蔡明權、和也爭取連任的鍾國泰同樣獲得8票。

本來主席鍾華朋就要宣布前述3人當選，但是李派支持人異議，強調監事當選人中不能有過半連任者，因此鍾國泰未能當選，改宣布由7票的李派支持者鍾順發當選。一度引發鍾國泰起身抗議，要求與也是連任的黃清治抽籤，經縣府農業處副處長傅琦媺當眾解釋法令後，才平息了鍾國泰和其他陳派支持者的質疑。

至於新竹縣農會代表部分，寶山鄉這次有李榮峯、劉瑞漢競爭1席，2人都拿到16票，經抽籤後由李筱華胞弟李榮峯當選。

新竹縣寶山鄉農會改選，臨時主席，由李派余榮木（左）、陳派鍾華朋（右）被推舉後猜拳，決定由鍾華朋擔任。（記者黃美珠攝）

支持農會職員陳信良的理事候選人彭俊宏（著紫背心者）經由抽籤確定當選。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉農會會員代表們今天早上投票改選該農會的理監事和縣農會代表。（記者黃美珠攝）

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