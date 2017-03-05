寶山農會選舉激烈 2軍對陣步步為營

新竹縣寶山鄉農會今天早上改選理監事和縣農會代表，過程峰迴路轉，所幸一切平和。（記者黃美珠攝）

2017-03-05 14:24

［記者黃美珠／寶山報導］新竹縣寶山鄉農會是全縣唯一改選出現競爭局面的農會。今天早上該農會舉行理、監事以及縣農會代表選舉，隨後召開會員代表大會，整個過程從選舉時的臨時主席產生，到選舉投、開票過程，對陣的2軍莫不都步步為營。

期間先出現監票人蔡武結的選票沾染印泥事件，接著監事最高票前3人造成過半監事連任於法不符、以及理事席次和縣代表席次都必須抽籤的波折。

所幸最後都平和逐一解決，爭取連任的現任績優總幹事李筱華，和挑戰也登記候聘的農會職員陳信良雙方支持者今天各有勝負，以致本月14日的理事長、總幹事之爭，外界預期仍將有另1場龍爭虎鬥。

針對今天的選舉，新竹縣竹東警分局絲毫不敢大意，除了由偵查隊隊長朱義政率隊在場全程蒐證，竹東警分局也調集寶山鄉內3個派出所警力在場維安。

寶山鄉農會職員們在執行選務的過程全部繃緊神經，果然一詢問是否有人要推選選務主席，李、陳各自的支持者立刻舉手推派會員代表余榮木、鍾華朋擔任，最後雙方猜拳由鍾華朋出線。

隨後雙方也各推派監票人林進財、蔡武結監票，並由2人率先領票且投票。但是蔡武結領票後進入圈票區後不久卻持票退出，質疑選票上出現紅色印泥的油污且公開展示自清。

現場選務人員強調點票時並未出現，後來當場檢視確認是蔡武結自身手指沾染印泥所致，蔡武結因此抱怨圈票使用的印泥墨水過剩所害，經認定仍是有效票後才結束爭議，但隨後開票過程中人人以此為戒，開票點票時特別拿面紙「淨」手。

投票結束，理、監事票先後開出。15名理事候選人中，有古仁樺等8人都拿到13票順利當選，剩下分屬陳、李人馬的彭俊宏、范明德都拿12票，必須抽籤決定第9席誰屬。2人依序先抽抽籤順序，再抽是否當選。彭俊宏抽中優先，接著再一馬當先抽中「當選」，當場陳派人馬立刻鼓掌或振臂叫好。

至於應選3席的監事部分，被視為李派的黃清治爭取連任且一舉拿到9票，是6名候選人最高。接著蔡明權、和也爭取連任的鍾國泰同樣獲得8票。

本來主席鍾華朋就要宣布前述3人當選，但是李派支持人異議，強調監事當選人中不能有過半連任者，因此鍾國泰未能當選，改宣布由7票的李派支持者鍾順發當選。一度引發鍾國泰起身抗議，要求與也是連任的黃清治抽籤，經縣府農業處副處長傅琦媺當眾解釋法令後，才平息了鍾國泰和其他陳派支持者的質疑。

至於新竹縣農會代表部分，寶山鄉這次有李榮峯、劉瑞漢競爭1席，2人都拿到16票，經抽籤後由李筱華胞弟李榮峯當選。

新竹縣寶山鄉農會改選，臨時主席，由李派余榮木（左）、陳派鍾華朋（右）被推舉後猜拳，決定由鍾華朋擔任。（記者黃美珠攝）

支持農會職員陳信良的理事候選人彭俊宏（著紫背心者）經由抽籤確定當選。（記者黃美珠攝）