中生承諾書爭議 教育部：將與陸委會討論方針
2017-03-05 14:03
教育部次長蔡清華表示，目前仍待釐清各校簽署文字樣態，談懲處都還過早，也會與陸委會討論，研擬將來招收中生的方針。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕公私立大專校院5大協進會今天共同聲明，針對近日沸騰的中生承諾書爭議，提出高教界擔憂，呼籲政府表達給明確方向，教育部次長蔡清華回應，表示目前仍待釐清各校簽署文字樣態，談懲處都還過早，也會與陸委會討論，研擬將來招收中生的方針。
蔡清華說，教育部鼓勵兩岸大學交流，已是既定政策，各大專也希望兩岸青年能互相交流，官方不會下禁令，但承諾書部分，也不該自我矮化學術自由，事件爆發後，已跟各校發送公文，要求提供105學年1月份簽署的相關承諾書，審視其文字樣態，預計2周後再對外說明。
蔡清華指出，目前各校雖擔憂，但因尚未分析，談懲處都還過早，雖有大專校院認為類似的承諾書形式早行之有年，但過去並未通報給教育部，所以仍須全面清查。至於大專校院認為官方對於「紅線」並無明確定義，蔡清華說，未來將會跟陸委會進行討論，研擬出方向，供各校依循。
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