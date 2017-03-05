同婚=死後無人捧斗？ 網友嗆爆藍議員鬼扯！
2017-03-05 16:21
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍新北市議員林金結今出席活動時，批評民進黨意圖讓同婚合法化，還語出驚人表示，如果兒子（女兒）說要與男生（女生）結婚，「那我以後死了真的沒人為我捧斗」。對此，批踢踢鄉民表示，「那是你子女該擔心的事」，這跟同婚合法化是兩回事，不要混作一談。
林金結今在國民黨鶯歌區黨部新春聯誼上怒嗆，男男、女女結婚，「這像話嗎？」直言，支持同性戀者，可以不用投給他，還批評以後讓同志可以去戶政事務所登記結婚，民進黨根本是倒行逆施。
網友大批「自私的要死，只想著自己」、「人品差，也沒人會拜你啦」；也有人吐槽，「邏輯好有趣喔」、人死後都不知去哪，「與其擔心掛點沒人捧斗，不如關心兒女幸福更重要」、「有這種言論，死了沒人捧抖很正常」；還有人質疑，「為啥會沒人，那是你子女該擔心的事」；另有人說，即使沒有兒子，還有姪子、兄弟等人可代為捧斗，不要刻意汙名化同婚。
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