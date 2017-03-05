訪無米樂故鄉 柯P：社區營造應由下而上
2017-03-05 12:33
台北市長柯文哲上午參訪無米樂故鄉，獲贈冠軍米，柯P夫婦品嘗冠軍米發粿，地方祝台北市政發發發。（記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕台北市長柯文哲上午參訪無米樂故鄉，崑濱伯贈送冠軍米，柯P夫婦品嘗冠軍米發粿，地方也祝台北市政發發發。
柯P先至無米樂稻米文化促進會經營的無米樂米食館參觀，柯P一拿到發粿，四口就吃完，市長夫人陳佩琪表示，柯P喜歡吃圓形的東西與傳統的食物。
無米樂社區近年透過社區營造，帶動社區觀光與產業發展，柯P表示，社區營造要由下而上是正確方向，以北市為例，以往由上指導商圈發展常踢鐵板，改為由下先商量，提計畫申請補助，市府踢鐵板次數少多了。
柯P率市政團隊走訪無米樂社區與老街，體驗傳統爆米香等活動，沿途有不少遊客、店家爭相邀請柯P合照，柯P一一順應要求。
台北市長柯文哲上午參訪無米樂故鄉，崑濱伯贈送冠軍米，柯夫婦品嘗冠軍米發粿，地方也祝台北市政發發發。（記者王涵平攝）
台北市長柯文哲上午參訪無米樂故鄉，柯P夫婦在菁寮老街合影。（記者王涵平攝）
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