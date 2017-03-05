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南市龍崎反有毒掩埋場 王定宇：將全力監督

地方成立自救會，反對掩埋場計畫，各界聲援。（記者吳俊鋒攝）

2017-03-05  12:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院退輔會與環保公司合作，要在台南市龍崎區牛埔里推動事業廢棄物處理中心，因有毒害河川，以及位於活斷層等污染與安全的疑慮，各界強烈反對，立委王定宇今天表示，掩埋場開發許可執照迄今已展延3次，才會讓爭議持續延宕，「馬政府的錯，我們來收尾」，將全力監督，讓這起紛擾了當地逾10年的計畫案，就此終結。

為了聲援牛埔居民，緊鄰的龍船里今天也針對這起掩埋場興建案，成立「反毒」自救會，環盟、教師、保育、水資源…等團體都到場力挺，號召各界一起捍衛當地的月世界美景。

成立大會上，王定宇專程參與，他稱讚出席的地方父老，「寧可疼惜自己的鄉土，也不願拿人家的臭錢」，守護家園的精神，值得尊敬。

王定宇表示，掩埋場的開發執照已3度展延，這次的期限將至今年5月份，現在是關鍵時刻，將全力緊盯，他要求中央絕對不可再讓步，務必終止該計畫案，化解地方長期來的對立、紛爭。

王定宇指出，龍崎雖位處偏遠，但當地環境幽靜，官方與民間都認為適合推動長照，一旁豈有興建掩埋場之理，他在立法院已4度質詢退輔會，將再持續追蹤這起興建案，嚴加把關，「子孫的未來絕不能出賣」。

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  • 立委王定宇反對龍崎掩埋場計畫，強調會全力監督。（記者吳俊鋒攝）

    立委王定宇反對龍崎掩埋場計畫，強調會全力監督。（記者吳俊鋒攝）

  • 當地有知名的月世界景觀，加上河川污染、活動層等疑慮，讓掩埋場計畫遭到抨擊。（記者吳俊鋒攝）

    當地有知名的月世界景觀，加上河川污染、活動層等疑慮，讓掩埋場計畫遭到抨擊。（記者吳俊鋒攝）

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