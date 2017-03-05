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清泉崗毒品案牽拖其他部會 馮世寬道歉

2017-03-05  12:24

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方清泉崗基地毒品事件越演越烈，由於國防部長馮世寬3月2日向立法院外交及國防委員會中提出的「國軍反毒具體作為專案報告」，是將法務部104年度整理各部會尿液篩檢成果，公布在其報告中，頗有拖各部會下水之嫌，林全內閣甚至被批評為「毒內閣」，馮世寬為此已向行政院長林全，以及法務部長邱太三、教育部長潘文忠致歉。

國防部發言人陳中吉中午證實確有此事。陳中吉強調，對於報告中不慎引用的資料，馮部長的確已向林全院長及兩位部長表達歉意，陳中吉說，該報告是國防部法律事務司所製作，用的也是法務部整理104年度的資料，但當時的資料無法反應現況，而且更因為資料中講到其他部會，讓外界誤認為目前的內閣是「毒內閣」，國防部對此表達歉意。

陳中吉也說，國防部只是呈現國防部在反毒工作上是相當努力，是無心之過，希望此事不要造成大家的恐慌。

軍方官員透露，在3月2日報告當天，由於引發朝野立委及媒體、藥師公會等的批評，馮世寬當天晚上就向行政院長林全道歉，並用政府首長群組LINE的方式，向法務部邱太三、教育部長潘文忠等人道歉。

官員說，馮世寬致歉的內容為，「本日國防部立院防毒報告，不慎引用審計部檢毒資料，引發委員，媒體擴散圍攻，以我們皆是院長領導下的部會閣員，理應團結一致，協調合作，國防部特此道歉。再重申係無心之過。」最後又表明：「謝謝，讓大家都受委曲了，也請院長原諒。」

官員也坦承說，這段道歉文中提及的審計部檢毒資料，其實也有錯誤，應是法務部的檢毒資料。

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  • 清泉崗毒品案，國防部長馮世寬（右）向林全院長、法務部長邱太三（左）、教育部潘文忠等人道歉。（資料照，者羅沛德攝）

    清泉崗毒品案，國防部長馮世寬（右）向林全院長、法務部長邱太三（左）、教育部潘文忠等人道歉。（資料照，者羅沛德攝）

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