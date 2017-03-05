對黨主席選舉期許 詹啟賢：不要像農會選舉

2017-03-05 12:09

〔記者張存薇／台東報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天走訪台東，為提升東部醫療把脈，他也強調，國民黨一定要讓大家感受到改變，黨主席選舉是攸關台灣每一個人的事，不能再像農會選舉，要看長遠、要理性去想。

詹啟賢在議長饒慶鈴、台東市代陳銘風陪同下，與基層里長座談，他説，希望協助台東提升急重症醫療水準，政府也應補貼優厚的薪資，吸引更多醫生到台東偏鄉服務。

在黨主席選舉部分，他表示，國民黨一定要改變，不能再像以前一樣拉幫結派、綁利益。

相關影音