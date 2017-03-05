中市將打通西安街 讓逢甲夜市直通水湳經貿園區
2017-03-05 11:58
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西安街將可打通，可直接銜接水湳經貿園區的凱旋路，市議員陳淑華日前邀請建設局長黃玉霖進行會勘，陳淑華今天表示，已獲黃玉霖同意打通道路，黃玉霖則表示，只要台電退縮道路，就可展開細部規劃等程序，預計1年可完工。
台中市西屯區逢甲夜市及相鄰的水湳經貿園區是台中市的兩大發展重心，但兩大區塊的進出需要繞道，一旦打通西安街末端，兩區就不必繞道，就可節省１０至２０分鐘
市議員陳淑華接獲地方反映，希望能推動西安街打通銜接水湳經貿園區的凱旋七路以串聯兩大發展亮點。
陳淑華兩度邀集建設局局長黃玉霖、地政局、逢甲大學、西平里長廖建森等人針對西屯區逢甲夜市的西安街打通銜接至水湳經貿園區凱旋七路進行現場會勘。
陳淑華今天表示，西安街末端僅逢甲大學及台電公司兩地主，土地權屬單純，目前逢甲大學同意無償土地供西安街打通使用，若同樣取得台電同意，打通所需經費不多，效益很大。
陳淑華指出，水湳經貿園區的區徵工程已經完成，但水湳經貿園區西側沒有道路可以直通到逢甲夜市地區，必須繞道從水湳最北側的黎明路、僑大路或水湳最南側的河南路到逢甲夜市地區，讓台中市兩大亮點沒辦法直接串聯。
陳淑華議員說，西安街打通只需敲掉原來與水湳機場的一面牆，就能串聯台中市兩大亮點。
陳淑華表示，日前進行會勘，已獲逢甲大學同意提供土地作為道路，而建設局長黃玉霖也同意編經費打通。
黃玉霖表示，將盡速協調台電公司一次完成西安街打通並拓寬，連同纜線地下化一併施作，一旦獲得台電同意，將進行細部規劃及發包，工程也將在一年後完工。
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