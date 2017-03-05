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法院撤銷八仙停業 侯友宜傳「噤聲」不見蹤影？

有媒體報導指出，新北市副市長侯友宜（右）近來不見蹤影，傳出他可能是聲帶出了問題，目前已接受手術治療。（資料照，記者何玉華攝）

2017-03-05  13:15

〔即時新聞／綜合報導〕2015年八仙樂園派對粉塵爆炸造成15死484傷，日前台北高等行政法院撤銷八仙樂園停業處分。有媒體報導指出，主導八仙善後事宜的新北市副市長侯友宜近來卻完全不見蹤影，傳出他可能是聲帶出了問題，目前已經接受治療。

據《新頭殼》報導，與八仙塵爆受害者家屬互動密切的侯友宜近來驚傳連日「噤聲」，許多人以為他休假或公務出國。據傳，真正的原因是侯友宜的聲帶出了問題，在228連假前進行治療，雖然3月1日就恢復上班，仍然不能說話，所以才沒對法院撤銷八仙停業處分做出回應。

報導也提到，侯友宜目前取消所有會議或活動行程，只在辦公室內辦公，明天週一上班能否開始說話還須觀察。不過，新北市府官員對侯友宜聲帶出問題一事始終不願證實。

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