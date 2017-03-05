前北縣泰山鄉長李騰輝告別式 蔡總統頒褒揚令

總統蔡英文（左）出席前台北縣泰山鄉長李騰輝告別式，在立法委員李鴻鈞（右）陪同下進入會場。（記者李雅雯攝）

2017-03-05 11:38

〔記者李雅雯／新北報導〕前台北縣泰山鄉長李騰輝今年1月逝世，享壽83歲；其告別式今天上午在泰山體育館舉行，總統蔡英文8點前往哀悼，頒佈總統褒揚令。

李騰輝為前內政部長李鴻源、立法委員李鴻鈞的父親，其於民國23年出生；民國39年台北縣泰山鄉公所成立後，即進入鄉公所擔任辦事員；民國66年始連任第八、九屆泰山鄉長，卸任後再受延攬進入台灣省自來水公司服務，著力於大型水管汰換工程、解決大新莊缺水問題。

蔡英文上午前往悼念，未發表談話，頒佈總統褒揚令。褒揚令全文中寫到「前台北縣泰山鄉鄉長李騰輝，誠篤樸實，幹練敏贍」、「積極匯聚各界資源，推動泰山都市計畫；潛心貫注公共事務，加速落實社區轉型，恪慎宣勤，績效卓著」。

政界多位人士也前後不同時間前往告別式，包括，前副總統蕭萬長、前行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人。現任國民黨主席洪秀柱和黨主席競爭對手吳敦義都出席了告別式，兩人前後不同時間入場，未有互動。