藍智庫怒批電廠環評放水 讓白海豚也可以滾了

國家政策研究基金會今抨擊大潭電廠環評放水，不僅會造成嚴重空汙，也破壞白海豚及藻礁生態。（記者陳鈺馥攝）

2017-03-05 11:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為因應可能的缺電危機，日前台電桃園大潭電廠「燃氣單循環緊急發電計畫」，在環保署環評大會上從「建議重新環評」翻案變成通過。國家政策研究基金會今召開記者會大力抨擊，痛批環評放水會造成嚴重空汙，蓋電廠影響白海豚及藻礁生態，質疑民進黨上台後，白海豚也可以滾了。

國政基金會執行長孫立群提出多項質疑，認為大潭電廠環評2週內出現髮夾彎，初審決議台電須重做環評，結果1月18日卻在缺乏SCR防汙設備下通過，怎能以「緊急」2字權宜性規避環評。

孫立群說，單循環空汙排放多、氣渦輪機組效率低，為何全民要為非核政策多花錢吸取空汙，況且民進黨政府不是說非核家園也不缺電，現在又為了缺電蓋電廠，要不要為說謊道歉。

國民黨立委李彥秀說，環保署副署長詹順貴到底降低多少環評標準，在環評上大玩文字遊戲，2組機組就這樣通過，這種環評政策能讓國民信服嗎？

國政基金會高級助理研究員唐慧琳表示，拜託詹順貴覺得丟臉，就應該請辭下台，還去情商地方政府先不要推動「禁用特定燃料自治條例」，蓋電廠的噪音將干擾白海豚，民進黨以前怎麼砲轟吳敦義的，說什麼白海豚會轉彎，現在民進黨執政了，白海豚也可以滾了，根本是「無恥至極！」