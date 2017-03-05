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若條件成熟 馬英九：可談和平、民主統一

2017-03-05  07:20

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九3日接受媒體專訪表示，現在因為沒有九二共識，兩岸關係越來越惡化。馬英九說，台獨不會成功，而若是條件成熟，可以談和平、民主統一。

根據《世界日報》報導，馬英九先前表示，「台獨不會成功，統一可以是選項，最好維持現狀」。他進一步說明，台獨沒有必要也不會成功，最近台灣修改「公投法」，談及「國家疆域」時，民進黨馬上就剎車，自己執政時就不敢隨便搞，「很清楚嘛，他沒有膽這樣做」。

馬英九指出，統一議題要在兩岸歧見消除後才會考量，統一條件不成熟，就繼續維持現狀。馬英九說，除中國提出的「和平統一」外，「民主統一」很重要，就是雙方的人民都要同意，「統一不是不可談，但一定要是民主方式」。

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  • 馬英九說，台獨不會成功，而若是條件成熟，可以談和平、民主地統一。（資料照，記者廖振輝攝）

    馬英九說，台獨不會成功，而若是條件成熟，可以談和平、民主地統一。（資料照，記者廖振輝攝）

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