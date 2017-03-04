用腳愛台灣！賴坤成、蕭美琴安通古道大會師
〔記者花孟璟／花蓮報導〕用腳認識台灣！昔溝通台東長濱鄉南竹湖、花蓮玉里的海岸山脈「安通越嶺古道」，經林務局、水保局等單位整修，目前東、西向均可通行越嶺。前立委賴坤成發起安通越嶺古道大會師，力邀蕭美琴參加，今天上午2人分別從古道東西兩邊出發，至海岸山脈稜頂共40多人大會師。
前立委賴坤成最近走古道走上癮，繼南部浸水營古道、今年二二八前一天，也走上台東初鹿至延平鄉上里部落的古道，今天則是發起安通越嶺古道「會師」，包括立委蕭美琴、行政院東部服務中心執行長許傳盛、已故花蓮市長田智宣夫人張美慧以及眾多山友共襄盛舉。
眾人兵分二路，賴坤成率團10餘人由在地部落族人引領下，從台東長濱鄉南竹湖出發上路；而立委蕭美琴則帶隊從花蓮玉里鎮安通部落出發，行前還特別去祭拜社區的土地公廟，祈求一路平安順利。
玉里鎮樂合社區農村再生發展協會理事長李建新則介紹古道的歷史。他說，牡丹社事件後，福建海防大臣沈葆禎對台灣的原住民進行「開山撫番」政策，還開闢北、中、南三條橫貫中央山脈的道路，「北路」是今蘇花公路前身、「中路」就是南投竹山到花蓮玉里的八通關古道，由總兵吳光亮率軍開闢，當年為了從台東「新港」運補物資，又從玉里開闢翻越海岸山脈到台東的古道，命名「成廣澳道路」，就是今安通越嶺的前身。
而一行人從台30線進入產業道路，抵達越嶺道路在安通的登山口，還需開車走數公里，但由於海岸山脈地質脆弱，部份路段只容四輪驅動車輛通行，對於登山客想要親近古道造成困難。
對此行政院東服中心執行長許傳盛說，走一趟安通越嶺古道可以認識沿途自然生態、地質景觀及人文之美，全程走完一趟約5到6小時，藉由這次古道探勘之旅得知產業道路現況，未來也將協同林務局等相關單位進行整修，希望把路況整理好，讓民眾更容易親近山林、古道。
立委蕭美琴說，安通越嶺是花蓮開發史的重要道路，走古道健行能強健體魄、也對地方的觀光發展很有幫助，能夠用雙腳走上這條先人走過的路，心中充滿感動，希望藉此宣傳古道之美，歡迎全台灣喜愛登山的民眾前來體驗。
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標題：用腳愛台灣！賴坤成、蕭美琴安通古道大會師
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