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吳敦義、潘維剛同場 反應冷熱兩樣情

2017-03-04  20:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義、潘維剛今晚先後參加台北市屏東同鄉會會員大會，同樣都是參選人，接待規格卻呈兩樣情，冷熱分明。

先到場的潘維剛隻身入場離場，上台簡短談話，但吳敦義人還沒到，擔任同鄉會理事長的前行政院秘書長簡太郎，名譽理事長、前總統府秘書長曾永權等幹部就提早十分鐘在門口恭迎，吳敦義上台致詞時，所有同鄉會幹部全都站在吳敦義的背後表達力挺，現場凍蒜聲不斷。

吳敦義致詞時向屏東鄉親表示，如果大家願意選擇他，他一定全力以赴，讓國民黨在野時能有力監督、有效制衡執政黨，最終目標則是贏得執政機會，讓中華民國再一次發熱、發光，讓國民黨贏回尊嚴。

吳敦義還說，不管最後誰當選，只要是在公平、公開、公正選舉下產生，他身為黨員，一定會和大家一心一德、團結一致，讓國民黨由弱轉強，走上復興執政之路。

他並強調，希望兩岸可以穩定和平發展，以「九二共識、一中各表」為基礎，延續以往和平穩定發展，兩岸雙贏互利。

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  • 國民黨主席參選人吳敦義（右）、潘維剛（左）今晚先後參加台北市屏東同鄉會會員大會，兩人所受到的待遇冷熱大不同。（記者方賓照攝）

    國民黨主席參選人吳敦義（右）、潘維剛（左）今晚先後參加台北市屏東同鄉會會員大會，兩人所受到的待遇冷熱大不同。（記者方賓照攝）

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