洪秀柱感嘆不能自稱中國人 吳敦義回應：怎麼會呢！

2017-03-04 20:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今早受訪時感嘆，身為中華民國國民，卻不能自稱「中國人」，國民黨主席參選人吳敦義晚間參加台北市屏東同鄉會會員大會前受訪時回應，「怎麼會呢﹗我們中國國民黨就是很好的名稱」，在「九二共識、一中各表」下，「這個中國就代表中華民國，在我們來講，很清楚呀﹗也沒什麼不對﹗」

此外，針對前總統馬英九在美國表示，台獨不可能實現，還說台灣只有在維持現狀與保留統一為選項的可能，吳敦義表示，目前不能談獨或統，無論一國兩制或統或獨，都會為台海增添風暴，「當前（談）和平最好﹗」

吳敦義接著說，至未來的演變會有很多，如果中國大陸實施孫中山的三民主義，有自由、民主、人權與法制的保障，人民出入國門可以自由自在，一切制度與中華民國台灣並無兩樣，兩岸往來也和平穩定發展，雙方既不互相威脅也不恫嚇，更不動兵刃，維持穩定和平，「如果葡萄成熟」，只要在國會監督下，經全體國民公投的同意，「各種可能都可以發生」。

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