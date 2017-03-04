| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外交部今證實：4台男在紐國機場遭扣押
 首頁 > 政治

洪秀柱感嘆不能自稱中國人 吳敦義回應：怎麼會呢！

2017-03-04  20:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今早受訪時感嘆，身為中華民國國民，卻不能自稱「中國人」，國民黨主席參選人吳敦義晚間參加台北市屏東同鄉會會員大會前受訪時回應，「怎麼會呢﹗我們中國國民黨就是很好的名稱」，在「九二共識、一中各表」下，「這個中國就代表中華民國，在我們來講，很清楚呀﹗也沒什麼不對﹗」

此外，針對前總統馬英九在美國表示，台獨不可能實現，還說台灣只有在維持現狀與保留統一為選項的可能，吳敦義表示，目前不能談獨或統，無論一國兩制或統或獨，都會為台海增添風暴，「當前（談）和平最好﹗」

吳敦義接著說，至未來的演變會有很多，如果中國大陸實施孫中山的三民主義，有自由、民主、人權與法制的保障，人民出入國門可以自由自在，一切制度與中華民國台灣並無兩樣，兩岸往來也和平穩定發展，雙方既不互相威脅也不恫嚇，更不動兵刃，維持穩定和平，「如果葡萄成熟」，只要在國會監督下，經全體國民公投的同意，「各種可能都可以發生」。

相關影音

廣告
  • 對於洪秀柱感嘆不能自稱中國人，吳敦義今晚表示：「怎麼會呢﹗我們中國國民黨就是很好的名稱」。（記者方賓照攝）

    對於洪秀柱感嘆不能自稱中國人，吳敦義今晚表示：「怎麼會呢﹗我們中國國民黨就是很好的名稱」。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：洪秀柱感嘆不能自稱中國人 吳敦義回應：怎麼會呢！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.