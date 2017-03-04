選國民黨主席 郝龍斌鼓吹年輕人投入

2017-03-04 20:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕中國國民黨雲林縣青年工作委員會今天在雲林舉行第12屆總會長暨廿鄉鎮市會長布達，由賴嘉濱接下總會長一職，國民黨主席參選郝龍斌到場致賀，強調沒有年輕人加入，國民黨沒有未來。

「年輕人沒有義務了解國民黨，而是國民黨應該要了解年輕人。」郝龍斌引用一名年輕人與他的對話表示，如果找不到比他小20、30歲的年輕人與一起打拚，國民黨沒有未來。

郝龍斌希望各主席參選人讓年輕人多參與此次選舉，讓他們發揮、認同國民黨，這是國民黨長遠發展的基石，如果他能當選黨主席，最重要的工作就是完成世代交替工程，國民黨要靠年輕人來浴火重生。

郝龍斌也表示，國民黨選後會不會分裂，與黨主席參選人心態息息相關，如果選舉講的是國民黨的方向、問題及如何帶黨轉型，國民黨會有希望；但都是「網內互打」，拚命挖別人的牆角，砍對方，這樣的國民黨沒有希望。