小英總統遲未批示 國安局多個重要職務等嘸人

2017-03-04 18:42

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統上任至今將近10個月，但卻傳出國安局內的幾個要職務，不是懸缺很久，就是以聘任為代理，還傳出國安局向高層提報建議人選，但小英總統至今都沒有批示同意。

根據網路媒體〔上報〕今天報導指出，國安局內有多個中將層級職務懸缺多時，有些是空置許久，有些則是以聘用或是職務代理方式處理，空缺最久的是國安局主任祕書一職，前主祕黃榮條在去年一月屆齡退休後，主祕一職至今沒有補。

上報報導指出，其他包括兩位駐外特派員也都是空著，至於國安局情報長，還有一位副局長的職務，則是以退休官員聘任或暫代職務方式來處理。

此外，上報另報導指出，空軍清泉崗基地爆發毒品事件，因為案情相當複雜，並且不時傳出陰謀論，恐將牽動蔡英文總統原本要在520任職週年前夕的軍方高層人事異動規劃。

上報報導說，蔡英文總統即將在520就職滿周年前進行國軍上將及重要軍職人事異動，這次重要軍職異動包括：參謀總長邱國正、政務副部長李喜明、副參謀總長執行官蒲澤春、空軍司令沈一鳴等4位上將，加上異動層面可能影響國軍高階將領近10位，但軍方內部從空軍清泉崗撒毒事件，已嗅出不尋常氣氛。