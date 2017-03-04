| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18:33宜蘭外海規模4.0地震 最大震度南澳3級
 首頁 > 政治

小英總統遲未批示 國安局多個重要職務等嘸人

2017-03-04  18:42

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統上任至今將近10個月，但卻傳出國安局內的幾個要職務，不是懸缺很久，就是以聘任為代理，還傳出國安局向高層提報建議人選，但小英總統至今都沒有批示同意。

根據網路媒體〔上報〕今天報導指出，國安局內有多個中將層級職務懸缺多時，有些是空置許久，有些則是以聘用或是職務代理方式處理，空缺最久的是國安局主任祕書一職，前主祕黃榮條在去年一月屆齡退休後，主祕一職至今沒有補。

上報報導指出，其他包括兩位駐外特派員也都是空著，至於國安局情報長，還有一位副局長的職務，則是以退休官員聘任或暫代職務方式來處理。

此外，上報另報導指出，空軍清泉崗基地爆發毒品事件，因為案情相當複雜，並且不時傳出陰謀論，恐將牽動蔡英文總統原本要在520任職週年前夕的軍方高層人事異動規劃。

上報報導說，蔡英文總統即將在520就職滿周年前進行國軍上將及重要軍職人事異動，這次重要軍職異動包括：參謀總長邱國正、政務副部長李喜明、副參謀總長執行官蒲澤春、空軍司令沈一鳴等4位上將，加上異動層面可能影響國軍高階將領近10位，但軍方內部從空軍清泉崗撒毒事件，已嗅出不尋常氣氛。

廣告
  • 國安局內多個重要職務懸缺，但蔡英文總統遲未批示同意提報的人選。（資料照，記者王藝菘攝）

    國安局內多個重要職務懸缺，但蔡英文總統遲未批示同意提報的人選。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國安局 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：小英總統遲未批示 國安局多個重要職務等嘸人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.