宋楚瑜前秘書 指責吳敦義牽拖親民黨
〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席候選人吳敦義指稱，因為愛國民黨、所以沒有答應2000年宋楚瑜競選總統時邀約搭檔競選之事，宋楚瑜前秘書洪毓彬批評，實為指鹿為馬、倒果為因，邏輯矛盾不通。
洪毓彬指出，1999年8月27日連蕭宣布搭配競選；1999年11月11日宋楚瑜、張昭雄宣布搭配；1999年11月17日國民黨中常會決議開除宋楚瑜黨籍。1999年宋楚瑜確曾邀請吳敦義搭檔，但當時國民黨尚未正式決定總統、副總統人選，宋楚瑜也還未被開除國民黨黨籍、更未組黨；也就是說，即便當時吳敦義答應宋楚瑜之邀，也只是國民黨內競爭候選人的階段，此與愛不愛、忠不忠於國民黨有何關係？
洪毓彬表示，2000年總統大選結果產生，許多國民黨黨員包圍國民黨中央黨部、總統官邸，認為國民黨提名不當、才造成失去中央執政權，要求時任黨主席李登輝先生下台負責，李前主席負起敗選責任、黯然離開國民黨，但認真究責，難道只有李前主席一個人的責任嗎？如果當時提名不當、程序不公，那開除宋楚瑜及許多優秀國民黨同志的處分，就沒有錯嗎？但可曾有任何國民黨高層願意反省、承擔，進而平反此不當決議？
洪強調，親民黨是2000年3月31日成立，那已是2000年3月18日總統選舉投票後的事。宋邀吳搭檔競選時，還沒有親民黨，此事當然與親民黨毫無關係。既然吳敦義主動揭密此事，應當要用精確的態度對待歷史，在吳敦義貴為國民黨秘書長期間，又何曾願意面對1999年國民黨執意開除宋楚瑜黨籍的陳年往事？平反當時所有被國民黨不公不義、開除黨籍的同志，還給他們公道？
他實在不解，國民黨黨主席選舉，關親民黨什麼事？選舉就好好的展己之長，論辯未來，為什麼要牽拖到其他黨派？對國民黨、特別是2016年再次敗選的國民黨許多作為，實在無法認同、只有搖頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 幕後》避免美、中衝突 中國艦隊改走台灣海峽回港
- 一中承諾書爭議 潘文忠：調查了解後議處
- 東南客運因氣爆車損提國賠 一審判市府賠64萬餘元
- 中國3艦艇自台海南返 國防部：全程監偵
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 韓國扒竊集團食髓知味 101大樓作案被逮
- 智能路燈管理 桃園高鐵周邊先試辦
- 旅日雙投演9Ｋ 誰拚神秘以色列呼之欲出
- 中職》連2年交手日本隊 林泓育：台日差距不大
- 金正男遺體上有刺青 與生前照片吻合
- （影音）推動《國家語言發展法》 文化部今起辦公聽會
- 日職》大引啓次雙響砲 松坂大輔先發3局失2分
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 梁思惠稱不在場 檢警找到關鍵證據打臉！
- 姦殺女模的程宇已經結婚 梁女只是小三
- 十年磨一劍 莊明儀種出「富樂之星」冠軍蘭
- 自由談》台灣和魔鬼做了交易
- 春遊草山 長者賞花玩遊戲
- 瞎毀！ 大竹候車亭丟路旁
- 球擊中高尺巨蛋天頂 怎麼判?
- 企業家回饋家鄉 助學瑞芳家扶兒
- 馬公第一漁港 6月轉型遊艇港
- 林辰唏生子被設計 高鐵哺乳挨批喊感謝
- 「水染‧經緯‧穿針引線」聯展今登場 原民工藝師秀創作
- 52票房不如預期 魏德聖問心無愧
- 中職》Lamigo假日漲50元 主題趴熱區要500塊
- 陳姓女模遭勒死劫財案 程男梁女聲押
- 戲春大稻埕 不只看戲還能做戲服
- 日籍男友夜店「考察」 不接電話嚇壞女友
- （嘉市）老醫生兒子返偏鄉 水林倉庫重開診
- NBA》林書豪陷犯規麻煩僅得7分 爵士主場痛宰爐主籃網
- 出門協商都更 回家發現遭強拆
- SBL季後賽Live》台啤VS.金酒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China bars tours to South Korea
- 經典賽》日本隊傳傷情 7屆明星捕手宣布退賽
- 填補國軍人力 志願役軍官筆試取消了
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 農會選舉超級戰區 雲林東勢今投票
- 奧斯卡影后揭露曾遭強暴 拒跟老闆上床被開除
- 超暖！女星要到簽名後 休傑克曼又做了這件事
- 松浦亞彌心動復出 橘慶太寫歌挺妻
- 張小燕稱轉型 否認飛碟收攤 精簡節目 陶晶瑩老神在在
- MLB》奎托今向巨人報到 經典賽首輪恐缺陣
標題：宋楚瑜前秘書 指責吳敦義牽拖親民黨
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email