宋楚瑜前秘書 指責吳敦義牽拖親民黨

2017-03-04 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席候選人吳敦義指稱，因為愛國民黨、所以沒有答應2000年宋楚瑜競選總統時邀約搭檔競選之事，宋楚瑜前秘書洪毓彬批評，實為指鹿為馬、倒果為因，邏輯矛盾不通。

洪毓彬指出，1999年8月27日連蕭宣布搭配競選；1999年11月11日宋楚瑜、張昭雄宣布搭配；1999年11月17日國民黨中常會決議開除宋楚瑜黨籍。1999年宋楚瑜確曾邀請吳敦義搭檔，但當時國民黨尚未正式決定總統、副總統人選，宋楚瑜也還未被開除國民黨黨籍、更未組黨；也就是說，即便當時吳敦義答應宋楚瑜之邀，也只是國民黨內競爭候選人的階段，此與愛不愛、忠不忠於國民黨有何關係？

洪毓彬表示，2000年總統大選結果產生，許多國民黨黨員包圍國民黨中央黨部、總統官邸，認為國民黨提名不當、才造成失去中央執政權，要求時任黨主席李登輝先生下台負責，李前主席負起敗選責任、黯然離開國民黨，但認真究責，難道只有李前主席一個人的責任嗎？如果當時提名不當、程序不公，那開除宋楚瑜及許多優秀國民黨同志的處分，就沒有錯嗎？但可曾有任何國民黨高層願意反省、承擔，進而平反此不當決議？

洪強調，親民黨是2000年3月31日成立，那已是2000年3月18日總統選舉投票後的事。宋邀吳搭檔競選時，還沒有親民黨，此事當然與親民黨毫無關係。既然吳敦義主動揭密此事，應當要用精確的態度對待歷史，在吳敦義貴為國民黨秘書長期間，又何曾願意面對1999年國民黨執意開除宋楚瑜黨籍的陳年往事？平反當時所有被國民黨不公不義、開除黨籍的同志，還給他們公道？

他實在不解，國民黨黨主席選舉，關親民黨什麼事？選舉就好好的展己之長，論辯未來，為什麼要牽拖到其他黨派？對國民黨、特別是2016年再次敗選的國民黨許多作為，實在無法認同、只有搖頭。