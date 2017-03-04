賴神想2020？ 柯P「上廁所」解圍

2017-03-04 17:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲今日首度率隊參訪台南市政，「南北雙首長」選舉話題格外引人關注，由於柯文哲曾在電台受訪，爆料台南市長賴清德「想的是2020」引發話題，今天兩人再度同台，柯文哲又被媒體追問「是否仍這麼想？」柯文哲擺出招牌笑容回應，「能不能問別的問題」、「我現在想去上廁所」，閃避敏感話題。

但對於目前台南市長選舉，民進黨內競爭激烈，包括5位現任立委陳亭妃、黃偉哲、葉宜津、林俊憲、王定宇，及民進黨副秘書長李俊毅及南市黨部主委顏純左，至少有7位熱門人選，媒體詢問賴清德有無支持對象。

賴清德則不諱言，目前誰的民調低、誰的民調高，他都很清楚，但是也都祝福勉勵每位參選同志，他與市府立場一定保持中立。

對於這次南北雙城市政交流，賴清德也稱讚柯文哲， 「他的功夫在我之上、不在我之下」，也間接回應媒體詢是否參加2018年台北市長選舉。

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