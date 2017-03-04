賴神想2020？ 柯P「上廁所」解圍
2017-03-04 17:25
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲今日首度率隊參訪台南市政，「南北雙首長」選舉話題格外引人關注，由於柯文哲曾在電台受訪，爆料台南市長賴清德「想的是2020」引發話題，今天兩人再度同台，柯文哲又被媒體追問「是否仍這麼想？」柯文哲擺出招牌笑容回應，「能不能問別的問題」、「我現在想去上廁所」，閃避敏感話題。
但對於目前台南市長選舉，民進黨內競爭激烈，包括5位現任立委陳亭妃、黃偉哲、葉宜津、林俊憲、王定宇，及民進黨副秘書長李俊毅及南市黨部主委顏純左，至少有7位熱門人選，媒體詢問賴清德有無支持對象。
賴清德則不諱言，目前誰的民調低、誰的民調高，他都很清楚，但是也都祝福勉勵每位參選同志，他與市府立場一定保持中立。
對於這次南北雙城市政交流，賴清德也稱讚柯文哲， 「他的功夫在我之上、不在我之下」，也間接回應媒體詢是否參加2018年台北市長選舉。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 幕後》避免美、中衝突 中國艦隊改走台灣海峽回港
- 一中承諾書爭議 潘文忠：調查了解後議處
- 東南客運因氣爆車損提國賠 一審判市府賠64萬餘元
- 中國3艦艇自台海南返 國防部：全程監偵
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 韓國扒竊集團食髓知味 101大樓作案被逮
- 智能路燈管理 桃園高鐵周邊先試辦
- 旅日雙投演9Ｋ 誰拚神秘以色列呼之欲出
- 中職》連2年交手日本隊 林泓育：台日差距不大
- 金正男遺體上有刺青 與生前照片吻合
- （影音）推動《國家語言發展法》 文化部今起辦公聽會
- 日職》大引啓次雙響砲 松坂大輔先發3局失2分
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 梁思惠稱不在場 檢警找到關鍵證據打臉！
- 姦殺女模的程宇已經結婚 梁女只是小三
- 十年磨一劍 莊明儀種出「富樂之星」冠軍蘭
- 自由談》台灣和魔鬼做了交易
- 春遊草山 長者賞花玩遊戲
- 瞎毀！ 大竹候車亭丟路旁
- 球擊中高尺巨蛋天頂 怎麼判?
- 企業家回饋家鄉 助學瑞芳家扶兒
- 馬公第一漁港 6月轉型遊艇港
- 林辰唏生子被設計 高鐵哺乳挨批喊感謝
- 「水染‧經緯‧穿針引線」聯展今登場 原民工藝師秀創作
- 52票房不如預期 魏德聖問心無愧
- 中職》Lamigo假日漲50元 主題趴熱區要500塊
- 陳姓女模遭勒死劫財案 程男梁女聲押
- 戲春大稻埕 不只看戲還能做戲服
- 日籍男友夜店「考察」 不接電話嚇壞女友
- （嘉市）老醫生兒子返偏鄉 水林倉庫重開診
- NBA》林書豪陷犯規麻煩僅得7分 爵士主場痛宰爐主籃網
- 出門協商都更 回家發現遭強拆
- SBL季後賽Live》台啤VS.金酒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China bars tours to South Korea
- 經典賽》日本隊傳傷情 7屆明星捕手宣布退賽
- 填補國軍人力 志願役軍官筆試取消了
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 農會選舉超級戰區 雲林東勢今投票
- 奧斯卡影后揭露曾遭強暴 拒跟老闆上床被開除
- 超暖！女星要到簽名後 休傑克曼又做了這件事
- 松浦亞彌心動復出 橘慶太寫歌挺妻
- 張小燕稱轉型 否認飛碟收攤 精簡節目 陶晶瑩老神在在
- MLB》奎托今向巨人報到 經典賽首輪恐缺陣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賴神想2020？ 柯P「上廁所」解圍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分