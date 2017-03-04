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不能自稱中國人好奇怪？ 綠委酸柱柱姐...

2017-03-04  17:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱今出席活動時指出，中華民國國民不能說自己是中國人好奇怪。對此，民進黨立委林俊憲於臉書粉專酸她，「這句話應該憋在心裡很久了」。

洪秀柱今在退役裝甲兵活動致詞，直指現在社會有許多奇怪思想，連國家與身分認同都出問題，強調《中華民國憲法》即一中憲法。

對此，林俊憲說，談到身分認同問題，柱柱姐應感受最深，「當初她就是大喊『一中同表』的終極統一論，台下掌聲雷動，然後她就被換掉了」。

林俊憲也在文末調侃，柱柱姐能否再被換一次，就看她「這次喊『中國人』喊多大聲了」，許多網友聞言表示，自己是台灣人，柱柱姐是中國人，兩者不一樣，「不要強迫別人當中國人，要當妳自己當」。

林俊憲臉書全文：

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  • 針對柱柱姐評論國家與身份認同，民進黨立委林俊憲大酸，應是憋太久。（資料照，記者林正坤攝）

    針對柱柱姐評論國家與身份認同，民進黨立委林俊憲大酸，應是憋太久。（資料照，記者林正坤攝）

  • 國民黨主席洪秀柱今出席活動時指出，中華民國國民不能說自己是中國人好奇怪。（記者陳志曲攝）

    國民黨主席洪秀柱今出席活動時指出，中華民國國民不能說自己是中國人好奇怪。（記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 一中 中國 國民黨 林俊憲 柱柱姐 民進黨 洪秀柱
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