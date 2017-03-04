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才說蔣有政治責任...馬英九改稱「蔣中正功大於過」

2017-03-04  17:09

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九造訪紐約之行，屢次主動提起二二八事件，他今天再度提起二二八，認為蔣中正並非元凶、其功過要並陳，「蔣的功大於過」。

根據《中央社》報導，面對二二八事件，馬英九在出席大紐約僑界歡迎晚宴時表示，對於歷史應該就事論事、是非分明；面對家屬，將心比心、療傷止痛。

馬英九說，蔣中正在二二八事件時，是中華民國的元首，是有責任的，但關鍵是他是不是元凶？馬認為，元凶的問題不是說蔣同意派兵就是元凶，要看他處理過程中，有無下令做什麼事造成傷亡。

馬英九說，就他的態度，以目前的資料來看，蔣中正還沒有構成這樣的罪，此外，還要考量蔣來台後，對台灣的貢獻，因此，馬認為，蔣的功過都有，「我認為他的功大於過」。

馬英九日前造訪紐約，也曾談及228事件，馬英九當時表示，有些人對蔣中正總統有很多指責，說他是228事件元凶，228事件發生時，他是中華民國總統，當然不可能沒有政治責任，「但到底付多大責任？恐怕還需要進一步探討、研究，不宜匆忙做認定」。

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  • 馬英九認為，蔣中正的功大於過。（資料照，記者廖振輝攝）

    馬英九認為，蔣中正的功大於過。（資料照，記者廖振輝攝）

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