才說蔣有政治責任...馬英九改稱「蔣中正功大於過」
2017-03-04 17:09
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九造訪紐約之行，屢次主動提起二二八事件，他今天再度提起二二八，認為蔣中正並非元凶、其功過要並陳，「蔣的功大於過」。
根據《中央社》報導，面對二二八事件，馬英九在出席大紐約僑界歡迎晚宴時表示，對於歷史應該就事論事、是非分明；面對家屬，將心比心、療傷止痛。
馬英九說，蔣中正在二二八事件時，是中華民國的元首，是有責任的，但關鍵是他是不是元凶？馬認為，元凶的問題不是說蔣同意派兵就是元凶，要看他處理過程中，有無下令做什麼事造成傷亡。
馬英九說，就他的態度，以目前的資料來看，蔣中正還沒有構成這樣的罪，此外，還要考量蔣來台後，對台灣的貢獻，因此，馬認為，蔣的功過都有，「我認為他的功大於過」。
馬英九日前造訪紐約，也曾談及228事件，馬英九當時表示，有些人對蔣中正總統有很多指責，說他是228事件元凶，228事件發生時，他是中華民國總統，當然不可能沒有政治責任，「但到底付多大責任？恐怕還需要進一步探討、研究，不宜匆忙做認定」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 「正毅兄弟」互挺！蔡正元黨內互打、邱毅幫腔....
- 劉世芳出席新高市總工會團拜 百餘工會代表站台力挺
- 中鋼董座翁朝棟談新南向 首重跨文化互信
- 「戰後72年的畢業證書」日大學校長來台親頒
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 【聊齋聊天室】詭屋
- 彰化秀水傳死亡車禍 1死2傷
- 別接外拍了... 父、初戀男友都勸她
- 隨一軍征火腿「 巨」投今有機會上
- 騎42公里單車學建築 小學生為自己蓋夢想
- 球評預測》重演雙山戰 松山復仇難
- 吐司金紙拜完免燒 歡迎「抄襲」
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 梁思惠稱不在場 檢警找到關鍵證據打臉！
- 性侵小模未遂 逼她打手槍
- 酷斃啦！長榮航空彩繪機 給你滿滿的酷企鵝
- 醫療新知與日常保健》對抗惱人蕁痲疹，教戰守則大公開
- 外出充飢輪椅卡路中 員警當「推手」送他回家
- 2公尺蝴蝶蘭開出30朵花！國際蘭展開園迎客
- 安麗盃》16強出線 「大眼妹」周婕妤領銜4台將晉級
- 板橋農會100周年 1頁地方發展史
- 攝「狼」勃起、約砲 小模辛酸肚裡吞
- 中小學及幼兒教師檢定考 週日登場
- 不用出國 桃園就有鬱金香花海！
- Ella網購包色理由超瞎 老公甜喊：只要你開心
- 名聲天曉系列講座 即起接受報名
- 男扮經紀人詐騙粉絲 炎P嗆：敢亂狂曬死你！
- 巨乳辣模拍性感影片 邊走奶邊晃網友暈了...
- 旅日雙投演9Ｋ 誰拚神秘以色列呼之欲出
- 2歲8月娃兒萌種樹 台東森林公園期待綠蔭
- 蔡星瑀老外臉 校園遭霸凌
- 雲林再撲殺2鴨場 台西又見禽屍
- 魯蛇《叔叔》松田龍平 跨海追真木陽子
- 選前不說選後表態 反同團體抨擊挺同民代騙選票
- 枯水期秘境 大地谷遊客止步
- 王力宏的龜毛 黃明志見識到了
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- NBA》25記三分狂轟老鷹 騎士締聯盟新紀錄
- 台師大開發鋁電池 柔軟如紙又高容量
- 《小檔案》 家庭責任醫師制度 落實預防醫學
- 俄使長袖善舞 縱橫華府
- 中國報復「薩德」韓媒批：三流水平
- 台灣星巴克賣比日本貴！蔡阿嘎嚇呆...怒罵「憑什麼」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：才說蔣有政治責任...馬英九改稱「蔣中正功大於過」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分