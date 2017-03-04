中鋼董座翁朝棟談新南向 首重跨文化互信

2017-03-04 16:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕中鋼董事長翁朝棟今天在中山大學，以「中鋼新南向布局與跨文化管理」為題演講，強調企業拚新南向，首重跨文化互信，必須尊重及了解當地文化，以企業文化為本、跨國文化為體，進行彈性管理，才能打造值得被信賴的跨國卓越企業。

翁朝棟指出，台灣必須將東協做為內需市場的延伸，產業才有競爭力，只要研發能量留在台灣，企業就能在享有關稅壁壘好處的同時，拓展市場能量。

翁朝棟升任中鋼董事長前，曾在子公司中鋼住金越南公司工作5年多，遭遇越南排華暴動，沉著處理得宜。他以此為借鏡強調，引發越南暴動的主要原因是跨文化管理失當，包括台灣、韓國等公司，都以軍事化管理方式對待員工，無法得到認同。

翁朝棟強調，企業無論到哪裡發展，一定要包容與尊重當地文化，國際化比的不是英文好不好，而是能不能理解並尊重不同群族，所以台灣企業若到東協發展，萬萬不可有高高在上的心態。

翁朝棟指出，東協有多種政治體、宗教及語言，台灣企業究竟了解多少？準備好了嗎？應問自己「為什麼要走出去？憑什麼走出去？市場究竟在哪裡？」勿把東協視為落後地區，用心與當地官民交流，才能提升產業競爭力。