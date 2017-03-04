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一中承諾書不涉及政治？ 陳芳明斥說法「虛偽」

2017-03-04  16:33

〔即時新聞／綜合報導〕近日國內有多所大學被爆出簽署「一中承諾書」，遭外界質疑台灣學術自由是否受到限制。政大教授陳芳明表示，當校方簽下這張承諾書時，已嚴重干涉教學自主與學術研究自由，「也等於承認北京的黑手伸進來了。」

包括台大、台科大、淡江等著名公私立大學，為了順利讓中生入校就讀，紛紛簽下承諾不讓學生接觸政治議題的承諾書。對此，陳芳明在臉書上開宗明義地寫道，「學術一定涉及政治」，並說他在上課時，一定會提及政治、公民社會、民主、共產黨、文化大革命等字眼，因為人文學科若沒有涉及政治，等同違背了人文精神的真正意義。

陳芳明表示，大家都知道台灣的政治處境相當困難，但正因如此，學術更應該勇敢捍衛基本人文精神，其意涵是把自己與別人都當做「人」來看待，「這些都涉及了人權與民主的原則。放棄這個原則，就是放棄做人的權利。」

陳芳明指出，無論是「國立清華大學」、「國立政治大學」，「國立」兩個字就是政治，且學校在簽署承諾書時，將「國立」兩字拿掉，更是非常政治的行為。他批評某些學校聲稱「兩岸學術交流不涉及政治」的說法非常虛偽，舉例說「與日本、美國、歐洲進行學術交流時，需要簽署承諾書或聲明書嗎？」他認為，這種現象本身就是高度政治行為，也是台灣高等教育的危機，「已經嚴重干涉了學術研究與教學的自主性，也等於承認北京的黑手伸進來了。」

陳芳明最後說，只要對學術研究或教學畫下紅線，就構成了對言論自由的傷害，「我們爭取民主與人權一輩子，也見證了三次政黨輪替，卻換取了北京對台灣學術的干涉，真是情何以堪。如果為了交流還要寫承諾書，那就不要交流吧。」

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  • 陳芳明認為，簽署承諾書本身就是政治行為。（圖片取自網路）

    陳芳明認為，簽署承諾書本身就是政治行為。（圖片取自網路）

  • 教育部長潘文忠出席在苗栗縣舉辦的全國教師專業成長研習營隊前，針對一中承諾書爭議表示，應以兩岸關係人民條例為基準，若違法將懲處。（記者彭健禮攝）

    教育部長潘文忠出席在苗栗縣舉辦的全國教師專業成長研習營隊前，針對一中承諾書爭議表示，應以兩岸關係人民條例為基準，若違法將懲處。（記者彭健禮攝）

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