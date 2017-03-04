北柯南賴 雙城首長第1次正式市政交流
2017-03-04 15:30
台南市長賴清德在飯店宴請柯文哲市府團隊。（市府提供）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲今日首度率領一級主管到台南市政交流，市長賴清德盡地主之誼，特別贈送客製化公事包，還有後壁昆賓伯種的黃金冠軍米，兩位直轄市長相見歡。
賴清德表示，這次柯文哲市長率隊參訪有3個歷史意義，除了是柯市長首度正式率隊參訪南市，也是台灣北部政經首都、台灣南部文化首都，兩個首都交流，此外，賴並打趣說，柯市長是「外科市長」，他是「內科市長」，南北內外科市長交流，可留下紀錄 。
賴清德表示，台南縣市合併後，他擔任台南第一跟第二任市長，市政千頭萬緒，先盤點南市所有資源，擬定「文化首都、低碳城市、智慧新城、觀光樂園 」四大城市目標，並以零基預算原則，讓每一分錢用到最大 ，雖然「不是像古代員外很富裕 」，但給合社會資源推動公益向上，發揮醫師治療病人方式治理城市，據一項民調，超過百分之九十民眾不願離開台南。
台北市長柯文哲除了推介世大運之外，他並表示，台灣這麼小，南北雙直轄市可以常交流彼此學習，他並推崇台南是台灣的文化古都，歷史文化融入觀光變成特色行程，加上推動有機農業，國際蘭展與蘭花專業園區，都值得分享城市合作。
柯文哲並表示，他當台北市長2年多，希望能夠對台灣社會有所改變，也希望改變政治文化，「對的事情做好，錯的事情不要做 」， 政治目標則是公務員是服務人民，「政府可靠、司法公平」，法律給人民遵守、警察抓壞人、監獄關犯法的人，但截至目前為止，只有警察抓壞人這件事有達到，其他還有改進空間。
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