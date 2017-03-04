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交大：承諾書非合約 未出現任何「一中」字眼

2017-03-04  15:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕大學簽署「一中承諾書」風波愈演愈烈，據了解，交通大學也有簽署類似承諾書。交大今指出，學校並未簽署所謂「一中承諾書」，這份承諾書不是一個合約，內容並非學校與合作學校新訂或補充的協議，僅是提供給師生的說明，故不需向教育部進行申報程序。

交大指出，該承諾書上沒有出現任何「一中」字眼，擬定內容主要目的在說明與中國方面大學交流期間不涉及政治議題，藉此讓中國師生能順利通過對方的審批程序，來台參與研修活動。

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  • 交通大學。（資料照，記者洪美秀攝）

    交通大學。（資料照，記者洪美秀攝）

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