海軍陸戰隊虐狗案 2名涉案志願役官兵遭汰除

2017-03-04 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄海軍陸戰隊在去年6月發生虐狗案，涉案的3人分別為陳姓班長、張姓憲兵和義務役胡姓一兵，陸戰隊今日公布懲處，將陳、張2名志願役汰除。

據《三立新聞》報導，海軍陸戰隊指揮部指出，陳姓班長和張姓憲兵在案發除了被移送法辦外，也被處以記大過以上處份，讓2人去年的考績只拿到「丙上」。

海軍陸戰隊指揮部表示，2人所屬單位於今年2月22日召開「不適服現役人事評議會」審議，決定依照留優汰劣的原則，將2人汰除並著手辦理相關作業。