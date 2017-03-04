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海軍陸戰隊虐狗案 2名涉案志願役官兵遭汰除

2017-03-04  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄海軍陸戰隊在去年6月發生虐狗案，涉案的3人分別為陳姓班長、張姓憲兵和義務役胡姓一兵，陸戰隊今日公布懲處，將陳、張2名志願役汰除。

據《三立新聞》報導，海軍陸戰隊指揮部指出，陳姓班長和張姓憲兵在案發除了被移送法辦外，也被處以記大過以上處份，讓2人去年的考績只拿到「丙上」。

海軍陸戰隊指揮部表示，2人所屬單位於今年2月22日召開「不適服現役人事評議會」審議，決定依照留優汰劣的原則，將2人汰除並著手辦理相關作業。

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  • 海軍陸戰隊虐狗案爆發後，3名涉案官兵在海軍陸戰隊防空警衛群指揮官鍾香鑽上校的帶領下，向全體國人致歉。（圖擷取自YouTube）

    海軍陸戰隊虐狗案爆發後，3名涉案官兵在海軍陸戰隊防空警衛群指揮官鍾香鑽上校的帶領下，向全體國人致歉。（圖擷取自YouTube）

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