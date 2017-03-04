不能說自己是中國人 洪秀柱：這是好奇怪的事

2017-03-04 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱今天出席「慶祝裝甲兵73週年隊慶暨會員大會」，致詞時談到一中問題時，洪秀柱認為，不能說自己是中國人，是件奇怪的事情。

綜合媒體報導，洪秀柱認為現在的社會越進步，卻出現奇怪的思想，在國家、身份都出了問題。既然中華民國憲法是「一中憲法」，那身為「中華民國的國民」，卻不能說自己是「中國人」，認為這是「好奇怪的一件事」。

洪秀柱人說，她身在台灣、長在台灣，也會說流利閩南話，但不認為是「台灣人」跟是「中國人」會有衝突，不懂為何在國族、國家與身分認同上會陷入混亂，還呼籲要一起撥亂反正。

對於前總統馬英九重申「一中」是「一中各表」，洪秀柱認為不要談各表或不表，只要遵照中華民國的憲法，就是一中憲法。洪秀柱就說，所謂的「一中」或「一中各表」，都在「九二共識」之中，今天中華民國憲法就是一中憲法、一中原則，一中就是中華民國。