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大學簽承諾書是笑話！徐永明：追究教育部是否縱容

2017-03-04  14:37

〔即時新聞／綜合報導〕多所大學被爆簽訂一中承諾書，引發外界撻伐。時代力量立委徐永明今則呼籲，應該全面清查簽署時間，並追究教育部過去是否縱容。

徐永明在臉書發文說，大學簽署承諾書是個案還是通案，教育部和陸委會仍在調查，但更重要的是，也要清查簽署時間，追究教育部過去是否縱容。

徐永明指出，北京對台統戰，深入台灣社會各階層，從黨政軍、工商界到農村，在過去幾年無一不被染指，現在只能靠補強法規，行政部門落實執法，才能勉強挽救早已殘破不堪的國安系統，但沒想到，應具有自由學風，號稱「民主最後堡壘」的台灣校園，卻有主事者一時頭腦不清，簽署「一中承諾書」，實為台灣教育史上的笑話。

徐永明說，從某校被揭發簽署「一中承諾書」後，還持續強辯這只是一份「堅持學術交流不涉政治」承諾書的態度來看，校方主事者真的無視法規，也輕忽政府部門認為此事已涉違法的說明；他認為，這些校方主事者不以為意的態度，必定非今日才有，過去教育部到底有沒有縱容違法，必須調查究責，才能一次掃除北京深入台灣校園的統戰黑手。

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  • 徐永明呼籲，應該全面清查簽署時間，並追究教育部過去是否縱容。（資料照，記者黃耀徵攝）

    徐永明呼籲，應該全面清查簽署時間，並追究教育部過去是否縱容。（資料照，記者黃耀徵攝）

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