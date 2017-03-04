中國學生來台研修 最愛聽民主通識課

2017-03-04 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕國內多所大專院校為了讓中國學生能來台研修，被爆出簽下保證不涉及一中的承諾書。有大學校長表示，其實中生在台灣的大學裡，最最喜選修民主發展類的課程，畢竟在中國學校裡上不到這種課。

據《聯合報》報導，清大校長賀陳弘透露，在他眼裡兩岸學生的交流都很平等，不過有一點蠻不一樣的，那就是台生到中國不太會去上馬克思、列寧、毛澤東的思想，但中生來台卻很喜歡聽民主課程。

賀陳弘說，他覺得承諾書這3個字是這起風波的瑕疵，但學校原本取得的範本就是用「承諾書」，現在可能也找不到原始撰稿人到底是誰了。

報導中指出，中國六四天安門民運領袖王丹在清大上課時，也吸引許多中國學生選課，有些人是仰慕他的行為，有的則是想和王丹辯論。