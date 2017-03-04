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中國3艦艇自台海南返 國防部：全程監偵

2017-03-04  13:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部稍早表示，中國南海艦隊所屬驅逐艦、補給艦共3艘，3月2日在宮古島東南海域實施海空操演後，結束年度計畫性遠海長航訓練，於本日上午通過台灣海峽中線以西，靠中國沿海繼續向西南航行，預判今晚脫離我防空識別區南返歸建。

國防部強調，目前無特殊敵情，國軍仍依「經常戰備時期突發狀況處置規定」，採全程監偵與適當應處，護衛台海安定，確保國家安全，籲請國人安心。

雖國防部未公布中國艦艇相關資訊，不過，根據國防部、日本防衛省3月2日晚間先後發布訊息，指出有13架中國解放軍軍機、數艘軍艦在宮古島東南方海域演訓，當時日本防衛省還揭露包括長沙號、海口號飛彈驅逐艦、湘潭號飛彈護衛艦，其中前2者隸屬南海艦隊。

以日本防衛省公布的中國解放軍演訓位置，如中國軍艦欲回到南海艦隊基地，只有二條路線可走，其一為穿越宮古水道後，自台灣海峽南下，其二為航經太平洋、巴士海峽。

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  • 共軍長沙艦。（圖取自中國軍網）

    共軍長沙艦。（圖取自中國軍網）

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相關關鍵字： 中國南海艦隊 中國軍艦 宮古島 海空操演
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