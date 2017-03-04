簽承諾書讓中生來台？ 台大澄清：是聲明書

2017-03-04 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣多所大專院校被爆出為了讓中國學生入校學習，簽下保證不涉及一中的承諾書，台灣大學也疑似涉入其中，台大今日中午出面澄清，他們提供的並非承諾書，而是「聲明書」。

據《聯合報》報導，台大國際事務處在去年8月16日，就擬出了「聲明書」的內容，裏頭確實沒有提及「一中」等字詞，而是強調以自由學風來接待中國來訪的學生。

台大聲明書全文：

「本校向來秉持自由學風之原則，對於所有來校交換/訪問之學生，皆以此原則來推動學術之交流。

貴校學生來訪臺大研修期間，本校仍應遵循此一原則於接待系所選讀課程暨從事學術交流相關活動。兩岸近年交流密集，暢通無礙，本校特此重申辦學原則並誠摯歡迎貴校學生來訪之意。

特此聲明

國立臺灣大學 國際事務處 敬啟

2016年8月16日」