| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

劉世芳出席新高市總工會團拜 百餘工會代表站台力挺

2017-03-04  13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委劉世芳參與新高市總工會新春團拜，獲百餘工會代表站台力挺，她感謝百萬勞工長期為高雄打拚，允諾將在立院持續為基層勞工發聲。

擁有近百基層工會、會員數超過7萬的新高市總工會昨晚舉行新春團拜，立委劉世芳受邀出席，與現場近千工會幹部互動熱絡，她上台致詞時，更有百位工會領袖同台表達力挺。

現場部分勞工朋友，把握機會反映一例一休與年金改革等相關議題﹔劉世芳也說明其想法，解讀一例一休法案正式上路，是希望讓全國休假達到一致，在休假一致的前提下，能更確保勞工的權益。

她並指出，未來在立法院希望能朝勞資雙方共存共榮的方向繼續調整，實質提昇勞工福利。

劉世芳強調，相關法令陸續到位，接下來要努力的是確實保障勞工勞動條件，這也是要求政府必須持續投注心力的重點﹔仍在進行中的年金改革，她會做好反映更基層工會心聲的橋樑，讓與勞工朋友退休生活息息相關的方案能夠更貼近大家需要。

廣告
  • 立委劉世芳受邀出席新高市總工會春酒，上百基層工會代表力挺（記者王榮祥攝）

    立委劉世芳受邀出席新高市總工會春酒，上百基層工會代表力挺（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉世芳 新高市總工會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：劉世芳出席新高市總工會團拜 百餘工會代表站台力挺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.