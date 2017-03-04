劉世芳出席新高市總工會團拜 百餘工會代表站台力挺

2017-03-04 13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委劉世芳參與新高市總工會新春團拜，獲百餘工會代表站台力挺，她感謝百萬勞工長期為高雄打拚，允諾將在立院持續為基層勞工發聲。

擁有近百基層工會、會員數超過7萬的新高市總工會昨晚舉行新春團拜，立委劉世芳受邀出席，與現場近千工會幹部互動熱絡，她上台致詞時，更有百位工會領袖同台表達力挺。

現場部分勞工朋友，把握機會反映一例一休與年金改革等相關議題﹔劉世芳也說明其想法，解讀一例一休法案正式上路，是希望讓全國休假達到一致，在休假一致的前提下，能更確保勞工的權益。

她並指出，未來在立法院希望能朝勞資雙方共存共榮的方向繼續調整，實質提昇勞工福利。

劉世芳強調，相關法令陸續到位，接下來要努力的是確實保障勞工勞動條件，這也是要求政府必須持續投注心力的重點﹔仍在進行中的年金改革，她會做好反映更基層工會心聲的橋樑，讓與勞工朋友退休生活息息相關的方案能夠更貼近大家需要。