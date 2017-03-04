花蓮藍議員發文槓蕭美琴 意外打臉傅崐萁
花蓮縣政府舉行太平洋燈會，街頭掛滿大紅燈籠塑造年節氣氛，宣稱締造140萬人次參觀。（記者王錦義攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨立委蕭美琴日前228連假時在臉書貼文指「連假期間外出跑行程，花蓮的車潮真的爆多且很塞車。很多餐廳也是熱鬧滿滿...」花蓮縣議會國民黨團昨深夜發出聲明，強調去年520後，花蓮觀光業受到嚴重衝擊，聲明中提及今年春節假期花蓮觀光人次萎縮到108萬人次，要中央正視花蓮觀光困境，但藍議員所舉的數字意外打臉縣長傅崐萁。
花蓮縣府上月才發新聞稿指出：「春節燈會期間締造140萬人次...」，如今和藍營的數字有明顯落差，讓網友酸說：「砲打中央時就縮水，講地方政績時就灌水，搞得我好亂」。
藍營昨深夜發出聲明稿指出：「或許蕭委員在北部公務繁忙，對花蓮現況的理解與縣民已有落差」，他們擔心此文一出，在網路上發酵，讓外地民眾對花蓮情況有錯誤認知，才出面滅火。黨團書記長張智冠說，228連假花蓮的觀光人潮確實很可觀，但以春節假期相比，去年花蓮各風景區觀光人次135萬人，但今年春節卻萎縮到108萬餘人次，減少近30萬人次，不只旅宿住房率大幅下降，市區商家營業額平均也下滑3到4成。
黨團批評，中央力推新南向和國旅，但新南向國家遊客到花蓮寥寥可數，成效不彰，完全無法填補中客不來的旅遊缺口，更何況他國旅客的購買力與消費習慣，根本比不上中客，呼籲中央不要操作觀光旅遊統計數字來自我麻痺。
這份聲明稿由黨團書記長張智冠領銜，國民黨籍縣議員楊文值、何禮臺、謝國榮、李秋旺、施慧萍、林宗昆、游淑貞、張正治、葉鯤璟、潘富民、萬榮財、陳建忠、陳英妹、陳長明等人聯名。
蕭美琴則在臉書上說：「無關九二共識：南韓面對北韓政權的武力威脅，擬跟美國合作佈署THAAD高空飛彈防禦系統，而引發北京的不滿跟抵制，要求旅行社都不得安排陸客到南韓旅遊。無論是對台灣的一中原則要求或是對抗議南韓飛彈防禦系統的建置，「陸客」總是北京任意使用的籌碼。台灣的觀光產業也確實受到影響，但這更需要我們加速讓觀光客源多元化而努力，才不會讓整個產業受制於他人的喜怒哀樂而起起落落！」
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