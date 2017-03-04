前年大選「眾藍男」無一個是丈夫！裝甲兵協會理事長挺柱
2017-03-04 13:35
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今天中午參加「慶祝裝甲兵73週年隊慶暨會員大會」，獲得全場軍方人士的熱情挺柱，即將卸任的中華民國裝甲兵協會理事長陳金生還致詞強調，洪秀柱是國民黨裡面唯一的「正藍旗」，既不是「無骨藍」，也不是「綠骨藍」，還指前年總統大選「眾藍男」中竟無一個是丈夫，因此他這次也絕對不轉彎，會繼續挺柱，現場挺柱加油聲不斷。
由於尚未請假參選，洪秀柱並未回應現場挺柱的聲音，她只強調，現在的社會有一些奇怪思想，讓國家認同、身分認同出了問題，我國憲法明白就是一中憲法，我們是中華民國國民，卻不能說自己是中國人，這是好奇怪的一件事，她呼籲大家一起來撥亂反正，把真正正確的聲音，對國家忠誠、對主義奉行的精神，一起大聲說出來。
洪秀柱還說，大家不需要談一中各表或不表，只要遵照一中憲法，而憲法增修條文就是主張未來國家統一，如果大家對憲法發生質疑，認為不符合時代需求，可以修憲，民進黨現在已經完全執政，如果認為憲法有問題，就請他們立刻啟動修憲。
她強調，今天的憲法沒有任何台獨空間，前總統陳水扁也說過台獨做不到就是做不到，她不知道為何這個議題一直在社會發酵，影響國家向前邁進的動力。
陳金生則意有所指說，前年總統大選前，洪秀柱拋磚引玉，結果「眾藍男」竟無一個是丈夫，洪秀柱排除萬難與阻礙，終於獲得競選總統的機會，結果國民黨卻陣前換柱，後來洪秀柱競選黨主席，在國民黨艱困中，與大家同舟共濟，始終堅持三民主義統一中國的立場，沒有輕易更改，因此這次他一樣不轉彎的挺柱。
他還說，在國民黨裡面，洪秀柱是唯一一個「正藍旗」，既不是「無骨藍」，也不是「綠骨藍」，而是「藍骨藍」，隨即全場高呼加油表達挺柱。
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