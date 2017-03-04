市民協商都更卻遭拆屋 柯文哲：合法但會檢討SOP
2017-03-04 13:04
台北市長今天上午到台南市奇美博物館參觀，對於北市長安西路的都更案拆屋事件，強調市府在合法原則下進行。（記者劉婉君攝）
［記者劉婉君／台南報導］台北市長安西路177巷一處都市更新案，昨天傳出屋主到北市都更處協商，回家卻發現房子被拆了，台北市長柯文哲今天在台南市接受訪問時表示，台北市政府一定是在合法的原則之下做這些。
柯文哲說，都更是一定要做的，都更過程中保障人民權利是一個問題，所以北市有訂定都更的SOP標準作業流程，按照規則去做，他已要求都發局就程序說明清楚，減少外界疑慮，並強調市府是在合法原則下進行。
對於外界認為有「誘騙」之嫌，柯文哲說，也許過程會有些爭議，不過對市府來講，是核發拆照，按照程序在走，市府對每個事件都在檢討有沒有現存SOP需要被改的地方，回去會再檢討看看。
至於有關腳踏車不能騎上人行道，否則將開罰，柯文哲表示，人本交通，交通秩序要一樣一樣慢慢導入及建立，一樣一樣都要加進來。
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