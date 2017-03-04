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竹市長照「柑仔店」揭牌 林全視察

2017-03-04  12:59

〔記者王駿杰／新竹報導〕長照2.0試辦上路，行政院長林全今到新竹市港北社區發展協會出席長照「柑仔店」揭牌儀式，並陪伴年長者啟動「視訊任意門」和子女溫馨對話。林全指出，依賴外籍看護絕非是一個國家解決長照的方式，藉由長照2.0試辦，希望政府盡快建立規格、標準，再普遍推行至全國各縣市。

林全說，台灣的社會結構逐漸改變，正面臨人口老化問題，加上少子化衝擊，年輕人紛前往異鄉工作，導致年長者受照顧的空間被擠壓，政府過去雖有長照保險制度，卻沒建立完善的系統，不少人依賴外籍看護，但這不是一個國家有系統解決長照的做法。

林全指出，希望盡快透過各縣市試辦、推廣，將服務規格、標準訂出，由政府建立社區系統，再決定採保險制或稅收制永續經營，希望將來長照能向健保一樣，評估後執行，提供有需求的民眾服務。

市府社會處指出，竹市配合中央試辦政策，結合民間單位，擇定以北區及香山區規劃成立「A-B-C整合區域資源模式」，設置「1A-2B-5C」據點，依服務項目設置1個長照「旗艦店」、2個長照「專賣店」及5個長照「柑仔店」 ，共同為失能家庭服務。

社會處表示，長照專賣店提供居家護理所、輔具資源中心、復健服務；深入巷弄的長照柑仔店則提供短時數臨托服務、共餐或送餐服務、辦理社區活動，預防失能與延緩失能惡化。

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  • 長照2.0試辦上路，行政院長林全（左三）今到新竹市港北社區發展協會出席長照「柑仔店」揭牌儀式。（記者王駿杰攝）

    長照2.0試辦上路，行政院長林全（左三）今到新竹市港北社區發展協會出席長照「柑仔店」揭牌儀式。（記者王駿杰攝）

  • 長照2.0試辦上路，行政院長林全（三排右五）今到新竹市港北社區發展協會出席長照「柑仔店」揭牌儀式。（記者王駿杰攝）

    長照2.0試辦上路，行政院長林全（三排右五）今到新竹市港北社區發展協會出席長照「柑仔店」揭牌儀式。（記者王駿杰攝）

  • 行政院長林全（左）今到新竹市港北社區發展協會出席長照「柑仔店」揭牌儀式。（記者王駿杰攝）

    行政院長林全（左）今到新竹市港北社區發展協會出席長照「柑仔店」揭牌儀式。（記者王駿杰攝）

  • 林全陪伴年長者啟動「視訊任意門」和子女溫馨對話。（記者王駿杰攝）

    林全陪伴年長者啟動「視訊任意門」和子女溫馨對話。（記者王駿杰攝）

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