中國2017軍費破兆人民幣 為台灣國防預算14倍

2017-03-04 13:15

〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍費年年成長，中國全國人大會議發言人傅瑩今天指出，2017年中國國防費增長的幅度是7％左右。國防費在GDP中占的比重在1.3％左右。

中國2016年的軍費為9545.54億元人民幣，今年成長度達到7％，換算下來，2017年的軍費就達到1兆211.58億元人民幣，軍費破兆元人民幣，中國軍費成長的速度令人咋舌，也勢必增加我國國防安全上的壓力。

以人民幣兌換台幣的最新匯率（1:4.485）計算，1兆211.58億元人民幣約等於台幣4兆5798億9363萬元；我國2017年度國防預算為3217億元台幣，亦即中國今年的軍費為我國國防預算的14倍之多。

中國12屆全國人大5次會議今天上午11時，在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，由大會發言人傅瑩回答記者提問。

根據新華社報導指出，美國有線電視新聞CNN記者提問表示，近年來中國軍事實力不斷增長，包括航母的打造、南海諸島的島礁建設和軍事部署，以及武器裝備更新等等問題，都為包括美國在內的世界各國所關注。由於中國和一些鄰國的領土爭端也尚未解決，這些軍力的增長也讓許多國家懷有戒心和一定的警惕，中國今年的軍費開支會是多少，會有怎樣幅度的增長？如果在經濟增速放緩的情形下，軍費增長的幅度較大是出於什麼樣的考量？和美國總統川普最近宣布的大幅增加美國軍費的開支有沒有關係？

傅瑩回答說，每年中國政府是根據國防建設的需求，和國民經濟發展的水平來確定國防費的規模，2017年中國國防費增長的幅度是7％左右。在GDP中占的比重是1.3％左右，這些年一直處於這個水平，這是財政部提供的準確數據。

傅瑩接著就有關美國主張要提高經費提問指出，美國軍費已經很大了，「我去慕尼黑參加安全會議，北約也在強調要把他們每個成員國防費佔的比重都提高到2％，我不知道你們怎麼評估這個趨勢，是不是也問問他們是什麼考量。