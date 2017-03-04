中國2017軍費破兆人民幣 為台灣國防預算14倍
〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍費年年成長，中國全國人大會議發言人傅瑩今天指出，2017年中國國防費增長的幅度是7％左右。國防費在GDP中占的比重在1.3％左右。
中國2016年的軍費為9545.54億元人民幣，今年成長度達到7％，換算下來，2017年的軍費就達到1兆211.58億元人民幣，軍費破兆元人民幣，中國軍費成長的速度令人咋舌，也勢必增加我國國防安全上的壓力。
以人民幣兌換台幣的最新匯率（1:4.485）計算，1兆211.58億元人民幣約等於台幣4兆5798億9363萬元；我國2017年度國防預算為3217億元台幣，亦即中國今年的軍費為我國國防預算的14倍之多。
中國12屆全國人大5次會議今天上午11時，在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，由大會發言人傅瑩回答記者提問。
根據新華社報導指出，美國有線電視新聞CNN記者提問表示，近年來中國軍事實力不斷增長，包括航母的打造、南海諸島的島礁建設和軍事部署，以及武器裝備更新等等問題，都為包括美國在內的世界各國所關注。由於中國和一些鄰國的領土爭端也尚未解決，這些軍力的增長也讓許多國家懷有戒心和一定的警惕，中國今年的軍費開支會是多少，會有怎樣幅度的增長？如果在經濟增速放緩的情形下，軍費增長的幅度較大是出於什麼樣的考量？和美國總統川普最近宣布的大幅增加美國軍費的開支有沒有關係？
傅瑩回答說，每年中國政府是根據國防建設的需求，和國民經濟發展的水平來確定國防費的規模，2017年中國國防費增長的幅度是7％左右。在GDP中占的比重是1.3％左右，這些年一直處於這個水平，這是財政部提供的準確數據。
傅瑩接著就有關美國主張要提高經費提問指出，美國軍費已經很大了，「我去慕尼黑參加安全會議，北約也在強調要把他們每個成員國防費佔的比重都提高到2％，我不知道你們怎麼評估這個趨勢，是不是也問問他們是什麼考量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 「正毅兄弟」互挺！蔡正元黨內互打、邱毅幫腔....
- 中國3艦艇自台海南返 國防部：全程監偵
- 解放軍嗆聲 美若在台部署薩德 就是解放台灣之時
- 一中承諾書爭議 潘文忠：調查了解後議處
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 絕命追殺奧斯卡烏龍禍首 公司聘保鑣護身
- HBL今開戰 普門滬江有「后」望 新人后落永仁
- 高雄》醫師娘當志工 30年前「牛頭班」學生跟進
- NBA》25記三分狂轟老鷹 騎士締聯盟新紀錄
- （雲林）虎高驚喜 白沙屯媽祖駐駕過夜
- 消基會：機捷5大缺失 搭乘誘因不大
- 竹東春櫻花海節開幕 徵櫻花奶爸、奶媽
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 西部7縣市空品警戒 高雄幾乎全區「不良紅」！
- 「這只是好萊塢B級片預算」 魏德聖10億拍「台灣三部曲」
- 讓阿姨看陰莖是否長大了… 中國性教育課本惹議
- 鄭秀文自嘲中年婦女 好體態靠這招
- 女童問「什麼是性行為？」 網友建議請結衣示範
- 台師大開發鋁電池 柔軟如紙又高容量
- 三爺溪防汛 仁德工業區箱涵趕工
- 心疼弱勢童 企業家捐百雙鞋
- 日籍男友夜店「考察」 不接電話嚇壞女友
- 情蒐隨身「諜」 盯荷蘭的最操
- 「保養腎臟」 生活作息正常 別信偏方
- 香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
- 中小學及幼兒教師檢定考 週日登場
- 全家超商「攻頂」南山部落 宜縣最高
- 獨立冷傲 Tiffany自信女力
- 日本LPGA開幕戰／盧曉晴一桿淘汰 無緣三連霸
- 台灣學校簽一中承諾書 黨政高層：中國幕後操作
- 東大體育系慶50週年 師生接力路跑
- 壽豐蔣介石像噴漆 4大學生致歉
- 龜山第三運動公園 天幕球場啟用
- 假面閨密 12星座為了「這個」背叛妳！
- 松浦亞彌當媽後飄嬸味 密謀東山再起
- 擇日再選 永靖農會理監事難產
- 敦睦艦隊訪澎湖 今還可參觀
- 玄！ 75歲老翁獨自掃墓 受困14小時
- （嘉縣）鹽業鐵橋拆了 文史人士辦告別式
- baby生子有賞！黃曉明被爆5億豪宅寵妻
- 楠玉淨水場水質複驗 無塑化劑
- 《藝文綠洲變新住民會館》舊桃園分局「藝」見 文化局長坦承太天真
標題：中國2017軍費破兆人民幣 為台灣國防預算14倍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email