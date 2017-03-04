后里農會傳賄選 洪慈庸特助涉案20萬交保
2017-03-04 12:53
〔即時新聞／綜合報導〕台中市后里農會選舉傳出賄選，檢調單位昨日大舉偵訊數十人，已有部分人士承認收下3000元，而時代力量立委洪慈庸特助王朝坤、志工詹進興涉入其中，被裁定以20萬元交保。
據《聯合報》報導，王朝坤曾任后里鄉代會主席，檢調於3月1日至他家搜查時，赫然發現相關名冊，接著在訊問農會會員時，有人坦承拿到現金和名冊後被派去買票。
涉及賄選的王朝坤與詹進興皆是后里在地人，洪慈庸國會辦公室發言人于顥解釋，兩人是1年多前加入團隊，都擔任無給職志工，而賄選是洪慈庸團隊最不願看到的事情，希望檢調能夠勿枉勿縱。
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