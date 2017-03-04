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洪秀柱：中華民國憲法沒有台獨空間

2017-03-04  12:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今天中午參加「慶祝裝甲兵73週年隊慶暨會員大會」前受訪時，面對媒體詢問前總統馬英九在美國提及台獨不會成功，統一是唯二選項，是否與過去主張不統、不獨、不武矛盾，她未正面回應，只強調不管馬英九說什麼，最重要的一個原則就是要尊重憲法，憲法怎麼規定，我們就怎麼走，我們的憲法沒有台獨空間，而且憲法增修條文中明確寫出未來是朝向統一的方向。

洪秀柱也強調，國民黨並非主張「被統」，而是主張「未來不被統的統一」，一切按照憲法規定。

她還說，所謂的「一中」或「一中各表」，都在「九二共識」之中，今天中華民國憲法就是「一中憲法」、「一中原則」，「一中」就是中華民國，這沒有什麼問題。

至於民進黨政府將針對退役將領赴中國，若損國家尊嚴利益的處罰規定，洪秀柱表示，這種作法是對退將太沒有信心，其實現行已有相關法令，如果退將違法，現有法律即可依法行事，何必無限上綱？

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  • 洪秀柱說，憲法沒有台獨空間，而且憲法增修條文中明確寫出未來是朝向統一的方向。（資料照，記者廖振輝攝）

    洪秀柱說，憲法沒有台獨空間，而且憲法增修條文中明確寫出未來是朝向統一的方向。（資料照，記者廖振輝攝）

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